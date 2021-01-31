"فام القابضة" تستعد لإقامة معرض في إسرائيل

المصدر: دبي - البيان

كشفت مجموعة "فام القابضة" التي تتخذ من دبي مقراً لها، عن إنهاء الاستعدادات والترتيبات كافة لإقامة أكبر معرض إماراتي في "اكسبو تل أبيب"، ساعية من خلاله إلى فتح أفاق جديدة أمام المجموعات والشركات المحلية لتعزيز سبل الاستثمار بين الإمارات وإسرائيل.

وأشارت المجموعة إلى أن المعرض الذي يقام في يونيو/حزيران المقبل، يهدف إلى إتاحة المجال أمام المستثمرين في البلدين للتعاون واستكشاف أفضل فرص الأعمال التي يمكن إقامتها من خلاله.

وأكد الدكتور فيصل علي موسى، رئيس مجلس إدارة "فام القابضة" أهمية إقامة وتنظيم مثل هذه المعارض خارج الإمارات، والمشاركة فيها. وقال: " المعرض يتيح لنا استكشاف الأسواق الأخرى، ومعاينة الفرص الاستثمارية فيها، لذلك ندعو كل الشركات و الجهات الحكومية للمشاركة فيه كونه يعد أفضل منصة تواصل بين البلدين في هذا المجال ".

و أضاف يكتسب المعرض أهميته أيضاً من كونه يمنح الشركات في إسرائيل نظرة واضحة عن أوضاع السوق في الإمارات، الأمر الذي من شأنه أن يعزز التعاون المشترك ويساهم في تسريع وتيرة نموه.

ووفق موسى، فإن "هذا المعرض يهدف إلى أن يكون جسرا للتواصل الاقتصادي بين الدولتين، فهو يقام في اكبر مركز معارض في إسرائيل على مساحة 13,800 متر مربع , و يهدف إلى ضم أكثر من 200 مجموعة إماراتية و دائرة حكومية".

وأضاف:"لدينا مجموعة كبيرة من المشاريع على مستوى الإمارات، ونجحنا في تسويقها وبيع وحداتها السكنية والتجارية بمجرد إطلاقها في السوق المحلية، وهو ما أكسبنا خبرة واسعة في هذا المجال، وبلا شك إن اتفاقية السلام التي وقعت بين الإمارات واسرائيل، ستساهم في تعزيز نمو مشاريعنا العقارية واتساع رقعتها".

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