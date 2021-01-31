استطلاع «البيان»: 83 % يستبدلون هواتفهم بعد أكثر من عامين

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

ذكر 83% من القرّاء المشاركين في استطلاع «البيان الإلكتروني» الأسبوعي و74% من متابعي «البيان الاقتصادي» عبر «تويتر» أن المتوسط الزمني لاستبدال هواتفهم المتحركة هو أكثر من عامين، فيما أكد 15 و20% بالنسبة لقراء البيان الإلكتروني ومتابعي البيان الاقتصادي عبر «تويتر» على التوالي أنهم يقومون باستبدالها بين عام وعامين، و3% و5% يقومون بذلك خلال أقل من عام.

وقالت مصادر مطلعة أن نتائج الاستطلاع تعكس نضوج السوق الإماراتية التي تتميز بمعروض كبير ومتنوع جداً للهواتف المتحركة علاوة على توفر شرائح سعرية منافسة عالمياً.

وأفادت المصادر في تصريحات لـ«البيان» الاقتصادي أن رغبة المستهلكين في التحوّل إلى تقنية الجيل الخامس وانخفاض أسعار الهواتف ستكون أحد أهم محركات سوق الهواتف الذكية في الدولة خلال 2021، خصوصاً مع إعلان الكثير من الشركات عن قيامها بطرح المزيد من هواتف الجيل الخامس هذا العام.

وتتوقع دراسات حديثة أن يصل عدد الهواتف المحمولة المتصلة بشبكة الجيل الخامس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 60 مليون هاتف بحلول 2025، وفقاً لمؤسسة «آي دي سي»، بالتزامن مع نمو الطلب بشكل كبير على خدمات البث الرقمي السريع واستمرار مئات ملايين الأشخاص في العمل من المنزل التزاماً بإجراءات الحد من تفشي كوفيد 19.

وقال فادي أبو شمّاط مدير الاستراتيجية والتخطيط في «أوبو» الشرق الأوسط أن معدل تغيير الهواتف في دول الخليج هي الأعلى عالمياً بفترة تتراوح من 6 إلى 9 أشهر مقابل من 9 إلى 12 شهراً في الشرق الأوسط ومن 18 إلى 24 شهراً عالمياً مشيراً إلى أن المستهلك في الإمارات حريص دائماً على اقتناء الابتكارات الجديدة في عالم الهواتف الذكية وهو ما يشكل عاملاً إضافياً لتحريك السوق.

وأضاف: «إن إطلاق هواتف الجيل الخامس يخلق سوقاً جديدة ويدفع المستهلكين لاقتناء هذه الهواتف التي تتمتع بسرعة تنزيل وتحميل بيانات فائقة. ونتوقع حدوث عملية إحلال من هواتف الجيل الرابع إلى الخامس خلال السنوات الثلاث المقبلة وهذا سيرفع من حجم المبيعات خصوصاً بالتزامن مع طرح المزيد من إنترنت الأشياء».

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