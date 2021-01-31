«لوموند»: الإمارات منصة ربط بين آسيا وأفريقيا

المصدر: (دبي ـ سيد صالح)

وصفت «لوموند» الإمارات بأنها منصة حقيقية للربط بين قارتي آسيا وأفريقيا، وذكرت أن الإمارات تُبدِي اهتماماً متزايداً خلال السنوات الأخيرة بأفريقيا وبتعزيز التعاون مع دولها على كافة الأصعدة، وبصفة خاصة الصعيد الاقتصادي.

ونشرت الصحيفة الفرنسية أمس تقريراً عن مشروع تطوير في «ندايان» الواقعة قرب ميناء «داكار» والذي أبرمت حكومة الإمارات، ممثلة في مجموعة موانئ دبي العالمية، اتفاقية بشأن تنفيذه مع حكومة السنغال في ختام العام الماضي.

ووصف التقرير المشروع بأنه أحدث حلقة من حلقات التعاون الاقتصادي والاستثمار المشترك بين الإمارات ودول القارة السمراء وهو التعاون الذي بدأت الإمارات تعززه بقوة خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن اهتمام الإمارات بأفريقيا يأتي في سياق خطط التنوع الاقتصادي التي تتبناها الدولة منذ فترة وتمضي قُدُمَاً في تنفيذها، حيث تسعى إلى الخفض التدريجي لاعتماد اقتصادها على عائدات الموارد النفطية، موضحاً أن مشروع «ندايان» يجلب فوائد جمة للطرفين، فستستفيد السنغال من الإمارات والمشروع في الحصول على الدعم اللازم لتحقيق هدفها المتمثل في أن تصبح السنغال مركزاً لوجستياً دولياً.

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