أنشطة تجارية تزدهر في ظروف الجائحة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

أكد الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن جائحة كوفيد 19، استفادت منها الأنشطة التجارية التي تمكنت من أداء أعمالها عن بُعد عبر الإنترنت باستخدام التكنولوجيا والتطبيقات الذكية، حيث ازدهرت أعمالها منذ بداية الجائحة، في الوقت الذي ستختفي فيه بعض الأنشطة التجارية الأخرى من السوق لعدم قدرتها على تطوير قدراتها التسويقية أو استخدام الإنترنت.

ودعا النقبي، الملاك وأصحاب العقارات وشركات التطوير العقاري العاملة في رأس الخيمة إلى إطلاق مبادرات خاصة لدعم المستأجرين، تماشياً مع المبادرات الحكومية التي أطلقتها دولة الإمارات بهدف «الاحتفاظ بمستأجريهم»، والتخفيف من الضغوط الاقتصادية عليهم ومساعدتهم على تجاوز هذه الأوضاع الطارئة الناتجة عن أزمة كوفيد - 19، وتحقيق الاستفادة من القيمة المضافة في ظل ارتفاع العرض الكبير على الطلب، نتيجة لدخول العقارات الجديدة.

وأشار إلى أن الدائرة تعتزم إطلاق مشروع «راك زوم» لدعم قطاع الصناعات العاملة في رأس الخيمة، بترويج منتجاتهم في ظل عدم قدرة تلك المنشآت على أساليب الترويج، حيث يشكل تنوع النشاط الاقتصادي والتجاري في رأس الخيمة قاطرة رئيسة للتعافي من آثار جائحة انتشار فيروس كوفيد 19، مؤكداً أن القطاع يعد أحد أسرع القطاعات نمواً وتطوراً خلال الأعوام الماضية، نظراً لنجاح سياسة حكومة رأس الخيمة القائمة على دعم الاستثمار الصناعي وتوفير بيئة قانونية وتشريعية جاذبة للاستثمارات الأجنبية.

وكشف النقبي، عن افتتاح مركز خدمة المستثمرين بداية العام القادم 2022، ضمن استراتيجية تطوير الخدمات وتعريف المستثمرين وضيوف الإمارة بالمناطق والصناعات المتاح الاستثمار فيها ضمن قاعدة بيانات شاملة حول تمركز الأنشطة لضمان استدامة الأعمال، مؤكداً أن تغيير سلوك نموذج الأعمال في الحكومة يعد من أهم إيجابيات جائحة كوفيد 19.

خدمات

وأشار إلى أن الدائرة تعتزم إطلاق الموقع الإلكتروني في حلته الجديدة بداية شهر مارس 2020، وإطلاق التطبيق الإلكتروني بداية شهر أبريل المقبل، وفتح 5 قنوات لتقديم خدمات الدائرة، ومنها خدمات الرسائل الهاتفية النصية، وموقع حكومة رأس الخيمة، في خطوة تؤكد التزام الدائرة توفير مناخ جاذب لقطاع الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال التحول الإلكتروني والذكي لخدماتها.

وكشف النقبي، عن وضع دراسة لإنشاء سوق شعبي في منطقة كدرا بالمناطق الجنوبية لرأس الخيمة، بهدف تنشيط الحركة التجارية بالمنطقة وإيجاد عوائد للمواطنين، بالاستفادة من الحركة التجارية للمركبات المتنقلة الخاصة ببيع الخضراوات والفاكهة بالإضافة للمنتجات اليدوية.

شهادة التطعيم

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، بياناً يمنع دخول أي متعامل إلى مقرها من دون إبراز نتيجة «سلبية» فحص كورونا، ابتداء من اليوم الأحد 31 يناير، على أن يكون الفحص صادراً من إحدى الجهات المعتمدة في دولة الإمارات، وألا يمر على إجراء الفحص 72 ساعة، استناداً للوضع الراهن.

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