مبادرات متنوعة لخدمة سيدات أعمال عجمان

المصدر: (عجمان- وام)

يسعى مجلس سيدات أعمال عجمان التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان، إلى إطلاق مبادرات ومشاريع جديدة ومتميزة، تخدم عضواته، وتسهم في رفع مستوى أعمالهن في القطاع الاقتصادي، إلى جانب تنويع الشراكات مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، لضمان توفير خدمات تواكب تطلعات سيدات ورائدات الأعمال بشكل عام.

وأشادت الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمانـ عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، بمساهمات سيدات الأعمال في الناتج المحلي، الأمر الذي يعكس توجيهات القيادة الرشيدة لتوفير مناخ اقتصادي، يضمن استدامة ونمو مشاريع سيدات ورائدات الأعمال.

وتشتمل خطة مجلس سيدات أعمال عجمان على إطلاق جملة من المبادرات المستحدثة في عام 2021، ومنها «مبادرة إماراتي جميلة» بالتعاون مع دائرة التنمية السياحية في عجمان، ومبادرة «نقطة بيع»، ومبادرة «ازرع واحصد»، ومبادرة «وثق وتميز».

وأكدت عضوات مجلس الإدارة ضرورة توفير خطة تدريبية شاملة للعضوات، تتميز بالتنوع على أيدي خبراء في «الريادة، واستدامة الأعمال، والتكنولوجيا، والزراعة، وبناء الشخصية، والحرفية، والصحة العامة، والأزياء والعطور وغيرها».

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