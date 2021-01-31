الإمارات مركز لوجستي يسهّل «مهمة القرن» العالمية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

قال جاك ميوز، الرئيس الإقليمي لشركة «فيديكس» إكسبريس في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا، إن دولة الإمارات رسخّت موقعها مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية لتسهيل عملية توزيع لقاحات «كوفيد 19» على الصعيدين الإقليمي والعالمي، من خلال إطلاق مبادرة «ائتلاف الأمل».

وأضاف، في حوار خاص مع «البيان»، أن المبادرة لعبت دورها كمنصة لوجستية لتنسيق وتسهيل جهود توزيع لقاحات «كوفيد 19» في مختلف أنحاء العالم، كما تطرق إلى مسائل تخطيط الطلب والتدريب والبنية التحتية التكنولوجية المطلوبة، إلى جانب تسهيل توافر اللقاح في العالم بأسره.

وذكر أن «ائتلاف الأمل» قام بتنسيق عمليات نقل خمسة ملايين جرعة من اللقاح في نوفمبر 2020 بالنيابة عن دائرة الصحة – أبوظبي، حيث يمثل الائتلاف، الذي يضم عدة جهات من بينها «فيديكس»، حلاً كاملاً لسلسلة التوريد لتلبية متطلبات عملية نقل اللقاح وتخطيط الطلب والتوريد والتدريب، بالإضافة إلى توفير البنية التحتية الرقمية والمساهمة في توفير اللقاح في جميع أنحاء العالم.

مهمة تاريخية

وأشار جاك ميوز إلى أن عملية نقل اللقاحات من أهم المهام في تاريخ شركة «فيديكس» مبيناً أن الشراكة بين القطاع اللوجستي وشركات تصنيع الأدوية والجهات الحكومية في الإمارات لعبت دوراً حيوياً في تسهيل توزيع اللقاح. فعلى سبيل المثال، تمكّن ائتلاف الأمل، الناتج عن شراكة بين القطاعين العام والخاص في الإمارات، من توسيع نطاق توزيع اللقاح بعد توقيع اتفاقية استراتيجية مع رواد قطاع الشحن الجوي عالمياً.

80 مليون جرعة

وأوضح أن الشركة دعمت في 2009 جهود توزيع لقاحات فيروس «H1N1»، من خلال شحن 80 مليون جرعة إلى 90 ألف وجهة مختلفة.

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