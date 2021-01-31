غرفة الشارقة تبحث تطوير خدماتها

المصدر: (الشارقة - البيان)

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة في إدارة الفروع وإدارة خدمات الأعضاء خلال اجتماعها التنسيقي الذي عقد أخيراً في مدينة خورفكان مع ممثلي مراكز تقديم خدمات رجال الأعمال «تسهيل» في المنطقتين الشرقية والوسطى سبل تعزيز التعاون وتطوير الخدمات المقدمة للقطاع الخاص.

حضر الاجتماع خليل محمد المنصوري مدير إدارة الفروع في غرفة الشارقة وسيف المطروشي مدير إدارة خدمات الأعضاء ومدحت منير رئيس قسم خدمات الانتساب والتصديقات ومديرو فروع الغرفة إلى جانب محمد عبد الرحيم النقبي مدير مركز إنجاز خورفكان لخدمات رجال الأعمال.

وأعرب خليل محمد المنصوري عن شكره لممثلي مراكز خدمات رجال الأعمال على سرعة تجاوبهم ما يؤكد الحرص المشترك على توفير أفضل الخدمات للقطاع الخاص في المنطقتين الشرقية والوسطى وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.

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