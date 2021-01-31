الذكاء الاصطناعي يشكل %14 من ناتج الدولة 2030

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

قال يروفومي تاكاهاشي، المدير العام لأعمال حلول العمليات، قسم أعمال المشاريع الرقمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «يوكوجاوا» اليابانية، إن الإمارات تتبنى تقنيات الأتمتة بشكل موسع لتعزز صدارتها في التحوّل الرقمي والأتمتة عربياً، مشيراً إلى أن تقنية الذكاء الاصطناعي ستسهم بنحو 14% من ناتج الدولة الإجمالي 2030.

وأضاف أنه في ظل العدد الكبير من الشركات البارزة التي تعمل في مجال الحوسبة السحابية، فمن المتوقع أن تنمو أسواق الأتمتة بالإمارات بوتيرة أكبر مع الوقت حيث ستبدأ المزيد من الشركات الدفع بالبيانات نحو البنية التحتية السحابية.

وذكر أن قطاع النفط والغاز شهد تحركاً تدريجياً وحذراً نسبياً تجاه التقنيات الرقمية، ولكن بالنظر إلى الشرائح الأخرى في التصنيع فقد أظهرت شريحة التنقيب والاستكشاف أعلى الأرقام فيما يخص الاستثمار وأهمية التحول الرقمي بالمقارنة مع الشرائح الأخرى للإنتاج والمواد البتروكيميائية والطاقة وغيرها.

وأوضح يروفومي تاكاهاشي أن قطاع النفط والغاز أرسى الأسس اللازمة للتحول الرقمي، كما أن التطورات في قوة الحوسبة وتقنياتها العقدين الماضيين كانت ضخمة ما سمح بتنفيذ العمليات الحسابية المعقدة وتحليل البيانات الضخمة خلال ثوان ومهد الطريق للاستقلال الذاتي الصناعي.

وقال موراليدهاران نيليكايل، نائب الرئيس التنفيذي الأول لقسم الذكاء الاصطناعي وأعمال حلول العمليات لدي «يوكوجاوا» إن تطوير التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والتوائم الرقمية سيمكّن الشركات من الانتقال من أتمتة القرارات الأساسية إلى الأتمتة الفعلية لمعظم المهام المادية ومهام صنع القرارات المعقدة. وأوضح ، أن دول الخليج تشهد زخماً بارزاً في تبني تقنيات التحول الرقمي للارتقاء بالصناعة.

وقال نيليكايل إن «يوكوجاوا» عملت مؤخراً في مشروع بالإمارات ساهم في التشجيع على استخدام أحدث تقنيات الأتمتة الذكية والمصممة لتحسين الكفاءة وتعزيز السلامة والوصول إلى المستوى الأمثل من التكلفة وكان هذا أول مشروع من نوعه في المنطقة يتضمن تنفيذ الأتمتة الكاملة مع التشغيل بزرّ واحد.

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