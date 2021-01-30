الأحواض الجافة العالمية تنجز عوّامتين لتخزين النفط قبالة الساحل العُماني

المصدر: دبي – البيان

انتهت الأحواض الجافة العالمية - المزوّد العالمي الرائد لخدمات القطاعات البحرية والنفط والغاز والطاقة المتجددة - من إنتاج عوّامتين لمشروع «رأس مركز» لتخزين النفط الخام التابع لعملائها «بلو ووتر إينيرجي سيرفيسز بي في» وشركة هندسة أنابيب البترول الصينية المحدودة (فرع عُمان) والشركة العمانية للصهاريج.

وتشكّل العوامتان دعامتي الرسو المصممتين بطريقة الركيزة المتسلسلة هياكل بحرية عائمة لنقل النفط الخام والمنتجات الهيدروكربونية المُكررة أثناء ربطها بأكبر ناقلات النفط الخام بالمحطات البرية عبر حمولة تصل إلى 400 ميغاطن.

وسترسو العوامتان في محطة لتخزين النفط الخام قبالة الساحل العُماني بقدرة نقل قصوى تبلغ «2 × 8000» متر مكعب في الساعة. وبتوصيلهما بمشعب نهاية خط الأنابيب الذي تم تصنيعه أيضاً من قبَل الأحواض الجافة العالمية سيبلغ مقدار الضغط المُصمَّم 48 بارا.

وقال القبطان رادو أنتولوفيتش الرئيس التنفيذي للأحواض الجافة العالمية بهذه المناسبة: «يؤكد تسليم مشروع ضخم آخر لشركة «بلو ووتر إينيرجي سيرفيسز بي في» وشركة هندسة أنابيب البترول الصينية المحدودة (فرع عُمان) والشركة العمانية للصهاريج ش.م.م الشراكة المستمرة»، معرباً عن سعادته بالثقة التي أظهرها فريق الأحواض الجافة العالمية لتسليم مشروع جديد لهذا الشريك الرئيسي.

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