الإمارات الأولى عالمياً في انتشار الإنترنت

المصدر: دبي ـ سيد صالح

احتفظت الإمارات بصدارتها العالمية لمؤشري «انتشار الإنترنت بين إجمالي السكان» و«انتشار مواقع التواصل الاجتماعي بين إجمالي السكان»،بحسب تقرير «الحالة الرقمية في 2021» الصادر، أمس. وجاءت كذلك في المركز الأول إقليمياً و٣ عالمياً، بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت الإمارات قد تصدرت دول العالم في مؤشري «انتشار الإنترنت بين إجمالي السكان» و«انتشار مواقع التواصل الاجتماعي بين إجمالي السكان»، في تقرير العام الماضي، والذي أصدرته منصة «هوتسوت» الكندية، المتخصصة في إدارة مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن جديد هذا العام هو أن الإمارات تبوأت الصدارة العالمية في «متوسط سرعة التحميل الخاصة بالإنترنت على الهواتف النقالة»، حيث تقدمت مركزاً بالمقارنة مع تقرير العام الماضي، والذي منحها المركز الثاني.

وتصدر «هوتسوت» تقرير «الحالة الرقمية» بصفة سنوية لرصد أوضاع الرقمنة ومستويات انتشار تقنيات الاتصال الحديثة بمختلف أدواتها في كافة دول العالم، على مدار العام السابق.

وأفاد إصدار هذا العام من التقرير مواصلة الإمارات تقدمها الهائل في مجال الرقمنة من خلال صدارتها لدول العالم في عدة مؤشرات.

ففي مؤشر «انتشار الإنترنت بين إجمالي السكان»، بلغت نسبة انتشار الإنترنت بين إجمالي عدد سكان الإمارات خلال العام الماضي 99%، وهي نفس النسبة التي حققتها وفقاً لتقرير العام الماضي، لتحافظ الإمارات بذلك على المركز الأول عالمياً التي احتلته في العام الماضي أيضاً.

وبلغ عدد مستخدمي الشبكة العنكبوتية في الإمارات 9.841.208 مستخدمين في 2020، مسجلة ارتفاعاً بالمقارنة مع عددهم في 2019، والذي بلغ 9.732.158 مستخدماً.

وكان المركز الثاني على المؤشر من نصيب الدنمارك، التي بلغت نسبة انتشار الإنترنت بين سكانها 98.1%. وجاءت السويد في المركز الثالث بنسبة 98%، فيما اقتسمت كوريا الجنوبية وسويسرا المركز الرابع بنفس النسبة، وهي 98%.

وبنسبة 99%، تصدرت الإمارات دول العالم في مؤشر «انتشار التواصل الاجتماعي بين إجمالي السكان»، وهي نفس النسبة التي حققتها الإمارات في العام الماضي أيضاً.

وبلغ عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بين سكان الدولة هذا العام 9.730.00 مستخدم، فيما بلغ متوسط عدد حسابات التواصل الاجتماعي الشخصية، التي يمتلكها كل فرد في الدولة يتراوح عمره بين 16 و64 عاماً 10.7 حسابات لكل فرد.

وتفوقت الإمارات بفارق شاسع على أقرب منافسيها، وهي كوريا الجنوبية، التي حلت ثانية بنسبة انتشار لمواقع التواصل الاجتماعي بين سكانها بلغت 89.3%. وكان المركز الثالث من نصيب تايوان بنسبة انتشار بلغ 88.1%. وبنسبة انتشار بلغت 88%، جاءت هولندا في المركز الرابع، فيما حلت ماليزيا ثالثة بنسبة انتشار بلغت 86%.

وجاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً على مؤشر «متوسط سرعة التحميل الخاصة بالإنترنت على الهواتف النقالة». وبلغت هذه السرعة في الإمارات 177.52 ميغابايت/ ثانية. وحققت الإمارات قفزة هائلة في هذه السرعة بالمقارنة مع العام الماضي، والذي بلغت السرعة فيه 86.8 ميغابايت/ ثانية، ما يعني أن الإمارات زادت سرعة التحميل الخاصة بالإنترنت على الهواتف النقالة لديها بما يزيد على الضعف في عام واحد.

كما حلت الإمارات في المركز الثالث عالمياً على مؤشر «نسبة الاشتراكات في خدمات الاتصالات ذات النطاق العريض إلى إجمالي عدد السكان». ويقصد بالنطاق العريض حزمة من إشارات متعددة الترددات تُستخدم في الاتصالات. وتغطي هذه الحزمة تقنيات الأجيال، الثالث، الرابع والخامس من شبكات الاتصالات.

وبلغت نسبة الاشتراكات في خدمات الاتصالات ذات النطاق العريض إلى إجمالي عدد السكان في الإمارات خلال العام الماضي 156%.

وكانت الصدارة العالمية من نصيب هونغ كونغ، بنسبة اشتراكات بلغت 183.3%، فيما جاءت اليابان في المركز الثاني بنسبة بلغت 158.7%.

وبعيداً عن الرقمنة، لكن في نفس التقرير، جاءت الإمارات في المركز الأول إقليمياً والثالث عالمياً، بالتساوي مع سويسرا، في نصيب الفرد الواحد من الناتج المحلي الإجمالي، والذي احتسبه التقرير وقارن فيه بين دول العالم استناداً إلى فرضية تساوي القوة الشرائية بين شعوبها وباستخدام الدولار الأمريكي في سداد المشتريات.

وبلغ نصيب الفرد في الإمارات من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً للتقرير 70.089 دولاراً، وهو نفس نصيب الفرد في سويسرا. وكان المركز الأول من نصيب سنغافورة التي بلغ نصيب الفرد من ناتجها المحلي 101.649 دولار، فيما حلت ايرلندا ثانية، إذ بلغ نصيب الفرد فيها 88.241 دولاراً.

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