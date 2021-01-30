«دبي للتسوق» يختتم اليوم 7 أسابيع من العروض والترفيه

المصدر: دبي - بشار باغ

يختتم مهرجان دبي للتسوق، اليوم، فعاليات دورته السادسة والعشرين التي استمرت 7 أسابيع، وقدمت العديد من العروض الترويجية الكبرى والفعاليات الترفيهية.

وقدمت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة للمهرجان، مجموعة من الفعاليات المتميزة خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من المهرجان.

وشاركت 300 علامة تجارية في أكثر من 1000 متجر في تخفيضات الأسبوع الأخير من مهرجان دبي للتسوق، وقدمت تشكيلة واسعة من المنتجات في مراكز التسوق ومنافذ البيع بالتجزئة في جميع أنحاء المدينة. وأتاحت هذه التخفيضات اكتشاف الصفقات الكبرى والعروض الترويجية والأنشطة التي يقدمها المهرجان، مع تخفيضات من 25 إلى 90 بالمئة على أشهر علامات الأزياء وأحدث منتجات أسلوب الحياة وألعاب الأطفال، وغيرها الكثير.

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