«الإمارات» و«الاتحاد» تعلقان رحلات إلى ساو باولو والمملكة المتحدة

المصدر: (دبي ـ عمرو عادل، رامي سميح)

علقت «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران» رحلات إلى ساو باولو والمملكة المتحدة. وقال متحدث باسم «طيران الإمارات» إن الناقلة ستعلق خدمات الركاب بين دبي وساو باولو في البرازيل من 1 وحتى 10 فبراير 2021. وأضاف في إفادة لـ«البيان» أن التعليق جاء نظراً لتطورات جائحة «كوفيد 19».

وتابع: يرجى من جميع عملائنا المتأثرين الاتصال بوكلاء حجوزاتهم أو بمراكز اتصال طيران الإمارات. وأضاف المتحدث: إذ نأسف لأي إزعاج يسببه هذا الوضع الخارج عن إرادتنا، فإننا تؤكد التزامنا بخدمة عملائنا في البرازيل، ونتطلع لاستئناف خدمات الركاب عندما تسمح الظروف بذلك، كما أننا نواصل العمل عن كثب مع جميع السلطات المختصة في هذا الصدد.

كما أعلنت «الاتحاد للطيران» عن تعليق جميع رحلاتها إلى المملكة المتحدة اعتباراً من أمس وحتى إشعار آخر، وذلك بناء على توجيهات صادرة عن الحكومة البريطانية. وقال متحدث باسم الناقلة في تصريحات: تتواصل طواقم العمل مع الضيوف المتأثرين لإعلامهم بتعليق الرحلات ومساعدتهم في تعديل خطط سفرهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز