28.8 ملياراً صفقات عقارات دبي في يناير بنمو 100 %

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

أنهى سوق عقارات دبي تعاملاته في شهر يناير من العام الجاري بحصاد 28.8 مليار درهم إجمالي قيمة 6399 صفقة عقارية تنوعت بين بيع وشراء ورهن وهبة، وتجاوزت نسبة النمو في قيمة التعاملات أكثر من 100% مقارنة بتعاملات شهر يناير من العام الماضي 2020، ما يثبت قوة وثبات عقارات دبي وتجاوزها محنة الوباء بنمو مضاعف ونتائج مخالفة للتوقعات.

وبلغ متوسط قيمة الاستثمارات اليومية في سوق عقارات دبي أكثر من 1.2 مليار درهم يومياً خلال يناير من العام الجاري، وبرزت صفقات الرهون العقارية في صدارة التعاملات على صعيد الأعلى قيمة فسجلت 2943 صفقة بقيمة 21 مليار درهم، بينما سجلت صفقات بيع العقارات الجاهزة وقيد الإنجاز 3162 صفقة بقيمة 6.4 مليارات درهم، تلتها 294 معاملة هبة بقيمة 1.4 مليار درهم.

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