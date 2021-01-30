160.000 طلب للتطوّع في «إكسبو دبي»

المصدر: دبي – بشار باغ

قالت عبير الحوسني مدير برنامج المتطوعين في إكسبو 2020 دبي: «سيسهم 30 ألف متطوّع من المواطنين والمقيمين من أنحاء دولة الإمارات، في إقامة إكسبو دولي استثنائي لملايين الزوار، وأكثر من 200 جهة مشاركة».

ولفتت إلى أن «إكسبو 2020 دبي»، تلقى بالفعل إقبالاً مرتفعاً، حيث تجاوز عدد طلبات التطوع 160 ألفاً من 160 جنسية حتى اليوم، ولا يزال البرنامج يرحّب بمزيد من المتقدمين من جميع فئات المجتمع، بما في ذلك طلبة الجامعات والخريجون وربات البيوت والمتقاعدون وأصحاب الهمم.

كرم الضيافة

وأضافت: تعد هذه فرصة كبيرة أمام المتطوعين، ليكونوا جزءاً من أول إكسبو دولي يُقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بمشاركة أكبر عدد من الدول، مقارنة مع أي وقت مضى، ليكونوا واجهة الحدث الدولي أمام ملايين الزوار. ستسهم مشاركة المتطوعون في إظهار كرم الضيافة الإماراتي، وقيم الاحترام والتسامح والإنسانية التي تميّز الدولة، وسيتولون أدواراً هادفة ومتنوعة، ضمن تجربة استثنائية، ستبقى محفورة في وجدانهم.

هوية سارية

وبحسب الصفحة المخصصة للتطوع على الموقع الإلكتروني لإكسبو دبي، تشمل شروط التطوع، أن يكون المتطوع مواطناً إماراتياً أو مقيماً، ويحمل بطاقة هوية إماراتية سارية المفعول، وألا يقل العمر عن 18 عاماً عند بداية إكسبو، وأن يكون المتطوع قادراً على التخاطب باللغة الإنجليزية، أو أن يتحدث لغة الإشارة العربية أو الإنجليزية، وأن يكون قادراً على التطوع لعشر مناوبات عمل أو أكثر، خلال شهرين، أثناء فترة إقامة إكسبو.

وأضافت أنه على الراغبين في التطوع، أن يستكملوا عملية التسجيل، وأن يجتازوا المقابلة الشخصية بنجاح، واستكمال برنامج تدريب المتطوعين على مدى 4 أيام في دبي، وتسلم زي المتطوّعين، وتصاريح الدخول من مركز توزيع الزي الرسمي، وبطاقات الاعتماد في «إكسبو» 2020.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز