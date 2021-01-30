جناح مجلس التعاون التعاون.. رؤية لمستقبل واعد

يسلط جناح مجلس التعاون الخليجي الضوء على الوحدة التي تجمع مجلس التعاون والإنجازات التي حققها، وسيوفر تجربة تعرض الروابط القائمة بين الدول الأعضاء، بما في ذلك تاريخها وتراثها وثقافتها المشتركة.

وسيسلط الجناح الضوء على هوية دول مجلس التعاون بأسلوب بليغ سيبقى راسخاً في قلوب الزوار وأذهانهم، من خلال تصميم تجريدي يحيك هياكل مختلفة ضمن التجربة التي يتيحها الجناح.

وسيدخل الزوار إلى منطقة مُجمّلة في الجناح يتوسطها مسطح مائي وهيكل صخري مكعب. وستخلق ست مجموعات من الأنسجة، التي تمثل كل واحدة منها الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، ظلالاً جميلة في المكان من خلال ألف خيط ذهبي في وسط الجناح منسوج في شكل بندول عملاق تعبيراً عن وحدة الخليج.

وسيقود مسار يحيط بالمسطح المائي الذي يتوسط الجناح الزوار إلى منطقة العرض.

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