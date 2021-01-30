الأسواق تتباين في انتظار مزيد من النتائج والتوزيعات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تباين أداء الأسهم المحلية في تداولات الأسبوع الماضي مع سيطرة الترقب والحذر على المعنويات انتظاراً لنتائج وتوزيعات الشركات السنوية التي بدأت في الظهور مع إعلان أكبر بنكين وطنيين أرباحهما خلال الأيام الماضية، وهو ما عزّز من وتيرة صعود أسهم القطاع.

وصعد سوق دبي 0.54% إلى 5641.7 نقطة مع ارتفاع البنوك والاستثمار والاتصالات والصناعة والسلع، فيما انخفض سوق دبي 1.4% عند 2697 نقطة مع تراجع أسهم العقار والاستثمار والنقل والخدمات والتأمين.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 3.5 مليارات درهم منها 1.3 مليار في دبي، و2.25 مليار في أبوظبي، وجرى تداول 1.37 مليار سهم، موزعة بواقع 892.5 مليوناً في دبي و479.6 مليوناً في أبوظبي، عبر تنفيذ 32.4 ألف صفقة.

وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، لـ «البيان الاقتصادي»: أغلقت الأسواق الإماراتية على تباين، حيث حافظ سوق أبوظبي على مكاسبه للأسبوع الرابع على التوالي، فيما تراجع سوق دبي بعد 3 أسابيع متتالية من الأداء الإيجابي.

وأضاف أن سوق أبوظبي استفاد من صعود الأسهم القيادية على رأسها «أبوظبي الأول» بعد أن جاءت أرباحه السنوية أفضل من التوقعات، مع توقعات بتحسن أداء البنك التشغيلي الأساسي في 2021 على ضوء التدفق الجيد للأعمال، إضافة إلى استحواذه الأخير على بنك عودة في مصر.

حملات التطعيم

وأوضح رائد دياب أن تسارع حملات التطعيم في الدولة والعودة التدريجية إلى ما قبل الجائحة وارتفاع أسعار النفط والحوافز التي قدمتها الحكومة للإسراع بعملية النمو الاقتصادي ومساعدة القطاعات المتضررة والتفاؤل حيال المرحلة المقبلة كان لها أثر جيد على معنويات المستثمرين.

فيما من المتوقع أن تتأثر الأسواق في الفترة المقبلة بإعلانات البنوك والشركات المدرجة عن نتائجها المالية للعام 2020، في حين قد نلاحظ تذبذبات وبعض عمليات جني الأرباح لكن تبقى الصورة العامة للأسواق إيجابية.

سوق دبي

ضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 4.91% مع هبوط أسهم «إعمار العقارية» 5.47% و«إعمار مولز» 5.73% و«إعمار للتطوير» 4.55% و«الاتحاد العقارية» 3.12% و«ديار» 4.87%، و«داماك» 2.14%، ونزل قطاع الاستثمار 1.61% مع تراجع «دبي للاستثمار» 1.2% و«دبي المالي» 2.38% و«شعاع كابيتال» 4.3%.

وانخفض قطاع النقل 3% متأثراً بهبوط «العربية للطيران» 6.62% و«أرامكس» 0.23% و«الخليج للملاحة» 6.34%. فيما ارتفع قطاع البنوك 0.9% مع صعود «الإمارات دبي الوطني» 1.72% مع تحقيق البنك 7 مليارات درهم أرباحاً صافية وتوصية بتوزيع 40 فلساً للسهم، فيما زاد «دبي الإسلامي» 0.2%.

صدارة النشاط

وتصدّر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 322.57 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 236.8 مليون درهم، ثم «سوق دبي المالي» 154 مليون درهم، وحقق «الإمارات للمرطبات» أكبر ارتفاع بنسبة 50.97%، تلاه «بي إتش مباشر» 24.61%، ثم «اكتتاب» 8.42%، فيما كان «العربية للطيران» الأكثر انخفاضاً بنسبة 6.62%، تلاه «الخليج للملاحة» 6.34%، ثم «إعمار مولز» 5.73%.

وعمد المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بسوق دبي بصافي استثمار 22.6 مليون درهم، موزعة بواقع 10.68 ملايين للعرب و11.9 مليوناً للأجانب، فيما مال المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 22.6 مليون درهم، منها 720 ألفاً للخليجيين و21.87 مليوناً للمواطنين.

دعم البنوك

عزّز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 0.12% مع نمو «أبوظبي الأول» 0.54% بعد تحقيق البنك أرباحاً صافية بنحو 10.6 مليارات درهم عن العام الماضي مع توصية بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 74 فلساً للسهم الواحد، فيما استقر «أبوظبي الإسلامي» وتراجع «أبوظبي التجاري» 1.98%.

وارتفع قطاع الاتصالات 1.95% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، ونما قطاع الاستثمار 1.98% مدفوعاً بارتفاع «العالمية القابضة» 2.22% و«الواحة كابيتال» 1.83% فيما انخفض «إشراق» 3.96%، وهبط قطاع العقار 0.28% بعد تراجع «رأس الخيمة العقارية» 4.92% فيما استقر «الدار»، وانخفض قطاع الطاقة 1.48% بعد هبوط «دانة غاز» 2.43% و«طاقة» 0.68% و«أدنوك للتوزيع» 1.28%.

وتصدّر «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً 551.2 مليون درهم، تلاه «الدار» 464.5 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» 362.4 مليون درهم، وحقق «أبوظبي الوطنية للتكافل» أكبر ارتفاع بنسبة 18.82%، تلاه «جلفار» 10.71%، ثم «بالمز الرياضية» 5%، فيما كان «الوطنية للتكافل» 5%، تلاه «البنك العربي المتحد» 4.95%، ثم «ريم للاستثمار» 4.93%.

ومال المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء بسوق أبوظبي بصافي استثمار 113.5 مليون درهم، منها 38 مليوناً للخليجيين و75.4 مليوناً للمواطنين، فيما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو البيع بصافي استثمار 113.5 مليون درهم، موزعة بنحو 4.68 ملايين للعرب و108.85 ملايين للأجانب.

المؤسسات

تباين أداء المؤسسات، حيث اتجهت نحو الشراء في أبوظبي، بصافي استثمار68.6 مليون درهم، ونحو البيع بدبي، بصافي استثمار 65.75 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي، بصافي استثمار 65.75 مليون درهم، ونحو البيع في أبوظبي بصافي استثمار 68.6 مليون درهم.

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