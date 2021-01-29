تثبيت أسعار الوقود للشهر الـ 11 على التوالي

المصدر: أبوظبي – صبري صقر :

ثبتت لجنة تسعيرة الوقود، أسعار البنزين والديزل بأنواعه المختلفة، خلال شهر فبراير المقبل، للشهر ال 11على التوالي، على أن يبدأ تطبيق الأسعار اعتباراً من الاثنين أول فبراير 2021.

واعلنت شركات توزيع الوقود الاسعار للشهر المقبل، حيث شملت تسعيرة يناير ضريبة القيمة المضافة 5%، لكل من لتر البنزين السوبر «98» نحو 1.91 درهم، ولتر البنزين خصوصي «95» نحو 1.80 درهم، ولتر بنزين إي بلس «91» نحو 1.72 درهم للتر، ولتر الديزل عند 2.06 درهم.

ويأتي الاستقرار الذي سجلته أسعار الوقود عند معدلات منخفضة للشهر 11 على التوالي، بعد أن كانت سجلت استقراراً مماثلاً خلال شهر يناير عند الحدود السعرية نفسها للشهور الماضية.

ويتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

يذكر أن الأسعار تراجعت في أبريل الماضي بنحو ربع درهم للتر، مسجلة أكبر تراجع من نوعه على مستوى شهري، منذ تحرير الأسعار في أغسطس 2015، فيما تعد تسعيرة الشهور 11 الماضية هي الأقل خلال السنوات الأربع .

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