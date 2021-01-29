«بيوت» و«دوبيزل»: مرونة عالية لسوق عقارات دبي رغم التحديات

المصدر: (دبي - البيان)

أكد تقرير بيوت ودوبيزل عن سوق عقارات دبي لعام 2020 أن سوق الإمارة أظهر مرونة عالية وقدرة كبيرة على التكيف بنجاح مع المتغيرات التي طرأت خلال العام الماضي بسبب الظروف الاستثنائية الناجمة عن جائحة كورونا. وأظهرت مستويات البيع والإيجار استقراراً ملموساً في الإمارة مع استمرار انخفاض الأسعار بما يتماشى مع التوجهات التي سجلها السوق بشكل عام خلال عامي 2018 و2019.

ومع نهاية الربع الأول من عام 2020 كان سوق العقارات في دبي سجل معدلات إيجابية نحو الاستقرار، حيث أشارت التقارير الصادرة عن دائرة الأراضي في دبي إلى تسجيل معاملات عقارية وصلت قيمتها إلى 20 مليار درهم إماراتي، في حين أشارت التكهنات الأولية مع بداية فرض قيود الحركة في مارس بالتزامن مع انتشار جائحة كورونا إلى تسجيل انخفاضات قدرت من 20٪ إلى 30٪، إلا أن سوق العقارات في دبي أظهر مؤشرات سريعة نحو التعافي.

وفي عام 2020، اتجه المشترون والمستأجرون المحتملون الباحثون عن عروض سكنية منخفضة التكلفة إلى المناطق السكنية التي تقع بعيداً عن وسط المدينة مثل قرية جميرا الدائرية، مردف، دبي لاند، وأكويا أكسجين. من ناحية أخرى، حافظت المناطق السكنية المعروفة مثل كل من دبي مارينا، ووسط مدينة دبي، وجميرا، والمرابع العربية على مكانتها كأكثر الخيارات المرغوبة لشراء واستئجار العقارات الفاخرة.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تخطت قيمة الصفقات العقارية حاجز الـ 60 مليار درهم خلال عام 2020، منها 20,716 صفقة للعقارات السكنية بقيمة 27.2 مليار درهم. وكانت العقارات التي لا تزال قيد الإنشاء هي الأكثر طلباً خلال عام 2020، حيث شكلت نسبة تبلغ 53٪ من مجمل الصفقات العقارات السكنية، وبسعر وصل إلى 14.4 مليار درهم إماراتي، بينما بلغت قيمة صفقات العقارات الجاهزة 12.8 مليار درهم.

وتخطت زيارات المتصفحين لموقعي بيوت ودوبيزل حاجز 7 ملايين زيارة خلال شهر ديسمبر الماضي، الأمر الذي يشير إلى استعادة سوق العقارات في دبي نشاطه المعهود ابتداءً من النصف الثاني من عام 2020.

كما أكد التقرير أن حزم دعم الاقتصاد التي أطلقتها الحكومة خلال العام الماضي لعبت دوراً جوهرياً في تجديد ثقة المستثمرين، وإرساء قواعد التعافي للسوق لا سيما خلال النصف الثاني من عام 2020. كما أسهمت مبادرات التوعية الصحية والإجراءات الاحترازية المتبعة في كافة أرجاء الإمارة وعلى مستوى مختلف القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى مبادرات الدعم التي أطلقها ملّاك العقارات في تعزيز استمرارية نشاط السوق العقاري في دبي، كما مهدت القوانين الجديدة للملكية العائلية الطريق أمام المزيد من المستثمرين الجدد لدخول السوق.

بيع العقارات

حافظت دبي مارينا على صدارة قائمة أكثر المناطق المرغوبة لشراء الشقق الفاخرة، حيث سجلت 526 صفقة بيع خلال الأشهر الستة الماضية وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

من جهة أخرى، استحوذت منطقة قرية جميرا الدائرية على اهتمام المشترين والمستثمرين الباحثين عن شقق سكنية ذات أسعار معقولة بحسب النتائج التي أوردها تقرير بيوت ودوبيزل عن سوق عقارات دبي لعام 2020. ووفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تم تسجيل 332 صفقة بيع في قرية جميرا الدائرية خلال الأشهر الستة الماضية.

الفلل

واستحوذت المرابع العربية، ونخلة جميرا، ودبي هيلز استيت، وجميرا بارك على اهتمام المشترين والمستثمرين الباحثين عن فلل سكنية فاخرة. ووفقًا لتقرير بيوت ودوبيزل، فقد تحوّل اهتمام المستثمرين ذوي الميزانية المنخفضة والمعتدلة إلى مناطق الضواحي، التي توفر خيارات متنوعة من الفلل السكنية بأسعار تنافسية.

العائد الإيجاري

وظلت المدينة العالمية هي الخيار الأفضل للباحثين عن أعلى العوائد الاستثمارية للشقق السكنية ذات الأسعار المعقولة، حيث تقدم هذه الشقق عوائد عالية بمتوسط 8.5٪. ومن ناحية أخرى، سجلت الشقق الفاخرة في دبي عوائد استثمارية تنافسية بنسبة 6.2٪. وحققت الفلل السكنية في كل من قرية جميرا الدائرية والمرابع العربية عوائد إيجارية مميزة بنسبة 5.9٪ و5.5٪ على التوالي.

المشاريع قيد التنفيذ

ووفقاً للبيانات الواردة في تقرير بيوت ودوبيزل، كان مشروع ركان هو الخيار الأكثر جذباً للراغبين بشراء الشقق أو الفلل التي لا تزال قيد الإنشاء وذات الأسعار المعقولة والمنخفضة في دبي. وعلى صعيد العقارات الفاخرة، برز مرسى خور دبي كموقع مفضل لشراء الشقق قيد الإنشاء، بينما استحوذ مشروع غولف بلايس في دبي هيلز استيت على اهتمام المشترين الذين يبحثون عن الفلل الفاخرة قيد الإنشاء.

استئجار

تصدرت قرية جميرا الدائرية قائمة المناطق الأكثر طلباً لاستئجار الشقق ذات الأسعار المعقولة خلال عام 2020 بحسب تقرير بيوت ودوبيزل عن سوق عقارات دبي.

وبحسب النتائج الواردة في تقرير بيوت ودوبيزل، جاءت دبي مارينا في مقدمة المناطق الجاذبة للمستأجرين الباحثين عن استئجار الشقق الفاخرة خلال عام 2020. وشهدت إيجارات الفلل السكنية في دبي استقراراً ملحوظاً خلال عام 2020، وكانت الفلل السكنية الواقعة في المناطق البعيدة عن وسط المدينة هي الأكثر بحثاً من قبل المستأجرين الباحثين عن استئجار فلل بأسعار منخفضة خلال عام 2020.

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