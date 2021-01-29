3.9 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: (دبي- البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع، 3.9 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع، تسجيل 707 مبايعات بقيمة 1.34 مليار درهم، منها 86 مبايعة للأراضي بقيمة 307.81 ملايين درهم، و621 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.03 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي، بقيمة 44 مليون درهم في منطقة جزيرة 2، تليها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، ومبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة ند الشبا الرابعة. وتصدرت ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 33 مبايعة بقيمة 80 مليون درهم، وتلتها منطقة اليفرة 3، بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 10 ملايين، والثالثة اليفرة 2، بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 6 ملايين.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 33 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2، كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة ند الحمر، ومبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت مرسى دبي، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 72 مبايعة بقيمة 132 مليون درهم، وتلتها منطقة الخليج التجاري، بتسجيلها 57 مبايعة بقيمة 76 مليون درهم، والثالثة الثنية الخامسة، بتسجيلها 50 مبايعة بقيمة 77 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.31 مليار درهم، منها 112 رهن أراضٍ بقيمة 1.61 مليار درهم، و365 رهن فلل وشقق بقيمة 703.59 ملايين درهم، أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 571 مليون درهم، ورهن في منطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 496 مليون درهم، أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 73 هبة، بقيمة 311 مليون درهم، أهمها بمنطقة الراس بقيمة 76 مليون درهم، وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الثالثة بقيمة 46 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز