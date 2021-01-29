فندق ريفيير بدبي جاهز لاستقبال النزلاء

المصدر: (دبي- البيان)

أصبح أول فندق من مجموعة ريفيير AG في قلب مدينة دبي النابض بالحياة – منطقة برج خليفة، جاهزاً لاستقبال نزلائه. ويعتبر ريفيير ملاذاً للسياح الذين يعشقون وسائل الراحة التقنية، مثل تسجيل الدخول الإلكتروني، والدخول الإلكتروني للغرفة.

وتتمتع الغرف والأجنحة بتصاميم ذكية لتبعث الراحة والسكون للسياح حيث يتسم المكان بالمرونة، ويحتوي أماكن مناسبة لالتقاط الصور ومشاركتها عبر الانستجرام، وإنترنت لاسلكي سريع. فيما يتضمن الطابق الترفيهي مطعماً ومقهى للاستمتاع بتجربة عشاء على الأصول السويسرية، وسط أجواء مثالية للاسترخاء في المقهى بجانب المسبح.

وقال مالكا الفندق من سويسرا ريمو وفيليب بينز: في زيارتنا الأولى لدبي عام 2008، سرعان ما أُغرمنا بهذه المدينة النابضة بالحياة، وكمطوري عقارات ومستثمرين ذوي خبرة من سويسرا، راقت لنا الطريقة التي حوّلت بها دبي نفسها من مدينة صغيرة إلى وجهة عامرة يشهد لها العالم. وأسعدتنا لباقتهم في المعاملة مع المستثمرين الأجانب ورجال الأعمال الدوليين.

إضافةً إلى التشجيع المستمر على التوسع والذي سرعان ما حقق خططنا التنموية بإضافة نكهة سويسرية إلى دبي. إننا فخورون جدًا بشراكتنا مع Eaglewing Group لزيادة انتشار علامة ريفيير التجارية في دبي، ونشعر بالحماس الشديد بمشروعنا الجديد وبكوننا أصبحنا جزءًا من قطاع السياحة والفنادق في دبي.

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