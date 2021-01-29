تطوير 8 فنادق لهوليداي إن إكسبريس بالمنطقة

المصدر: (دبي- البيان)

وقّعت مجموعة إنتركونتيننتال مؤخراً اتفاقية تطوير مع شركة إشراق للضيافة، التابعة لمجموعة محمد وعبيد الملا في دبي، لتطوير 8 فنادق اقتصادية لعلامة هوليداي إن إكسبريس في المنطقة.

وستشهد المحفظة متعددة العقارات افتتاح فنادق جديدة في الإمارات وسلطنة عُمان والبحرين والأردن ومصر قريباً. وتمتلك شركة إشراق للضيافة التي تدير HIEX تحت امتياز مجموعة منتجعات وفنادق إنتركونتيننتال، أربعة فنادق هوليداي إن إكسبريس في الإمارات بالشراكة مع إنتركونتيننتال.

وستكون الاتفاقية باباً لافتتاح أول فنادق علامة هوليداي إن إكسبريس في سلطنة عُمان والبحرين والأردن ومصر، ومن المتوقع أن يتزايد الطلب على أماكن الإقامة ذات العلامات التجارية المتوسطة لتلبية احتياجات رجال الأعمال والسياح على حد سواء. وسيعزز انطلاق العلامة التجارية لأول مرة في هذه البلدان محفظة مجموعة فنادق هوليداي إن التجارية الحالية التابعة لمجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال ويرسخ مكانة المجموعة كواحدة من أكثر الشركات ريادة بمجال الضيافة في المنطقة.

وقال باسكال جوفان، العضو المنتدب لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: هذه الاتفاقية مع شركة إشراق للضيافة، ستضع علامة هوليداي إن إكسبريس التجارية في الصدارة بمنطقة الشرق الأوسط وتعزز عروضنا للفنادق المتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ونشعر بالفخر بمواصلة وتعزيز علاقتنا مع شركة إشراق للضيافة التي نشاركها رؤية مشتركة في قطاع السفر والسياحة بالمنطقة. واجه قطاع الضيافة تحديات كبيرة نتيجةً لانتشار فيروس كوفيد-19، ومع ذلك، تؤكد هذه التوقيعات النظرة المستقبلية الإيجابية للقطاع. ونتطلع لهذا المشروع الجديد وإلى الترحيب بالضيوف في هذه المواقع المرتقبة في المستقبل القريب.

وقال شريف بشارة، المدير التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا، المجموعة المالكة لإشراق للضيافة: نفخر بتعزيز شراكتنا مع مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال، وعلاقتنا القوية والناجحة معهم. ستعزز هذه الاتفاقية مكانة شركة إشراق للضيافة كشركة إدارة فندقية رائدة تحت امتياز مجموعة إنتركونتيننتال. وسيمنحنا توقيع الاتفاقية هذه المزيد من الفرص لتعزيز وتوسيع مجموعة فنادق هوليداي إن إكسبريس في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتدير مجموعة فنادق إنتركونتيننتال حالياً 95 فندقاً وتضم 7 علامات تجارية في الشرق الأوسط، بما في ذلك: إنتركونتيننتال وكراون بلازا وهوليداي إن وهوليداي إن إكسبريس وستايبريدج سويتس وفوكو وسيكس سينسز، بالإضافة إلى 42 فندقاً آخر قيد التطوير من المقرر افتتاحها خلال الثلاث إلى خمس سنوات المقبلة.

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