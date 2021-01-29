فنادق فورسيزونز دبي تطلق باقة لحاملي بطاقة الهوية

المصدر: (دبي- البيان)

أطلقت فنادق فورسيزونز دبي باقة ذا ريزيدنتس كي الحصرية لحاملي بطاقة الهوية الإماراتية والتي تقدم عرضاً جديداً يتيح لهم إمكانية الدخول الحصري إلى فندقي العلامة بدبي. وتوفر العلامة لضيوفها من المقيمين فرصة مميزة لاستكشاف الإمارة الساحرة .

ويمكن للضيوف الراغبين بحجز إقامة في منتجع فورسيزونز دبي في جميرا بيتش، أو فندق فورسيزونز في مركز دبي المالي العالمي، الاستمتاع بإمكانية الوصول إلى جميع منافذ الطعام، والمرافق المتعددة التي يحتضنها الفندقان.

ويقدم العرض للمقيمين حسومات حصرية على أسعار الإقامة في الغرف والأجنحة، بالإضافة إلى باقة من العروض المميزة، في مجموعة مختارة من المطاعم، وأركان المشروبات، فضلاً عن الاستمتاع بأرقى الجلسات العلاجية التي يقدمها مركز ذا بيرل سبا، وسط أجواء هادئة، تساعدهم على تجديد نشاطهم واستعادة حيويتهم. كما يقدم كل فندق ملاذاً مثالياً بعيداً عن صخب الحياة اليومية، متيحاً للضيوف فرصة قضاء أوقات مفعمة بالاسترخاء والراحة، إلى جانب الاستمتاع بالإطلالات على أفق المدينة، وتذوق أشهى الأطباق.

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