«أغذية» تستحوذ على شركة مخبز الفيصل الكويتية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مجموعة أغذية أمس استكمالها لصفقة الاستحواذ على كامل رأس مال شركة مخبز وحلويات الفيصل، أحد أبرز المخابز الصناعية في الكويت.

وتسعى «أغذية» عبر إتمام الاستحواذ، إلى تعزيز حضورها الإقليمي وتوسيع محفظتها من المنتجات الاستهلاكية، فضلاً عن توفير أعلى مستويات القيمة على المدى الطويل لمساهمي المجموعة.

وجدير بالذكر أن المجموعة تتمتع بتواجد قوي في السوق الكويتية، عبر المشروع المشترك، بينها وبين شركة الرمّاح الوطنية للتجارة العامة والمقاولات ذات المسؤولية المحدودة، لإنتاج مياه العين. وسوف تسهم اتفاقية الاستحواذ على شركة مخبز وحلويات الفيصل في زيادة حجم أعمال المجموعة في دولة الكويت بواقع 4 أضعاف.

وقال خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية ورئيس محافظ استثمارية في «القابضة» (ADQ): «تلتزم أغذية بتعزيز حضورها الإقليمي بشكل ملموس من خلال تنويع محفظتها وتقديم قيمة عالية لحملة أسهمنا. ويُمثل الاستحواذ على شركة مخبز وحلويات الفيصل إنجازاً جديداً لمجموعتنا، حيث يُتيح لها تسريع الخطى نحو توسيع نطاق أعمال المجموعة إقليمياً وترسيخ مكانتها الريادية في قطاع الأغذية والمشروبات».

وقال ألان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: «سوف تُضيف علامة مخبز وحلويات الفيصل ومحفظتها المتنوعة من المنتجات وإمكاناتها الداخلية البارزة في مجال التوزيع، فرصاً أكبر للنمو في السوق الكويتية، كما نتطلع للآفاق المستقبلية لمجموعة أغذية في سوق الأعمال التجارية الاستهلاكية في منطقة الشرق الأوسط وفرص التطور في هذا القطاع».

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