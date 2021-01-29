«الشارقة الإسلامي» يبحث توزيع %8 نقداً

المصدر: (أبوظبي – البيان)

تنظر الجمعية العمومية لمصرف الشارقة الإسلامي 20 فبراير المقبل النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 8 % من رأس المال، أو ما يعادل 246.52 مليون درهم.

كما تناقش الجمعية التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والتصديق على تقرير مدققي الحسابات وتقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، والتصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة ذاتها.

وأغلق سهم المصرف في سوق أبوظبي أمس منخفضاً 0.72% عند 1.37 درهم بعد التداول على 619.8 ألف سهم بقيمة 849.25 ألف درهم من خلال 6 صفقات.

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