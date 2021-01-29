«الأوراق المالية» تلغي تراخيص شركتين وتوقف 4

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع عن الغاء ترخيص شركتي «ام جي فالكونر لوساطة السلع» و«ألفا للسلع»، فيما قررت إيقاف 4 شركات مؤقتاً عن مزاولة أعمال الوساطة، إضافة لتغريم شركتين نحو 120 ألف درهم، بسبب مخالفتهما القوانين والأنظمة.

وأوضحت في تعميم أمس أن إلغاء ترخيص «ام جي فالكونر لوساطة السلع»، بسبب قيام بورصة دبي للذهب والسلع بإلغاء عضوية الشركة، وثبوت فقدان شروط الترخيص، فضلاً عن تخلفها عن سداد رسم تجديد الترخيص السنوي بالمخالفة لحكم النظام الخاص بإدراج وتداول السلع وعقود السلع، بينما تم إلغاء ترخيص «ألفا للسلع» بسبب التصرف في أموال العملاء على وجه يخالف أوامرهم، الأمر الذي شكل مخالفة للنظام الخاص بإدراج وتداول السلع وعقود السلع، بالإضافة إلى ثبوت فقدان شرط من شروط الترخيص، فضلاً عن تخلفها عن سداد رسم تجديد الترخيص السنوي.

وأوضحت الهيئة أنها قررت إيقاف 4 شركات مؤقتاً عن مزاولة أعمال الوساطة وهي «أراب غلوبال كوموديتيز» و«النكت جلوبال ريسورس»، بسبب عدم التزام الشركة بسداد الغرامات المفروضة عليها خلال الوقت المحدد، كذلك تقرر إيقاف «جلوبال للأسهم والسندات» بسبب وجود عجز في أرصدة العملاء، وإيقاف «ريتشكوم جلوبال سيرفيسيز»، بسبب وجود عجز في الأرصدة الدائنة المستحقة للعملاء.

فيما قررت الهيئة تغريم شركة «جي آر جيه إنترناشيونال بروكريدج» نحو 100 ألف درهم لعدم استكمال البيانات في اتفاقية فتح الحساب لبعض العملاء، الأمر الذي شكل مخالفة للائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، فيما تقرر تغريم «الشركاء المتحدون للاستثمار» نحو 20 ألف درهم، لعدم الالتزام بالاحتفاظ على نسبة الملاءة المالية المقررة قانوناً عن أكتوبر 2020.

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