صندوق النقد: الإمارات ترفع احتياطيات الذهب

المصدر: دبي - سيد صالح

رفعت الإمارات احتياطياتها من الذهب في شهر نوفمبر الماضي إلى 1.65 مليون أونصة، مقارنة مع 1.49 مليون أونصة في أكتوبر بحسب بيانات الموقع الشبكي لصندوق النقد الدولي ونشرتها وكالة «بلومبيرغ».

وكان من أبرز التغيرات في احتياطيات الذهب في نوفمبر الماضي أيضاً، ارتفاع الاحتياطيات لدى بيلاروسيا إلى 1.61 مليون أونصة، بالمقارنة مع 1.58 مليون أونصة في أكتوبر، كما رفعت الهند احتياطياتها في نوفمبر إلى 21.635 مليون أونصة مقارنة مع 21.545 مليون أونصة في أكتوبر، ورفعت كمبوديا احتياطياتها إلى 1.33 مليون أونصة في نوفمبر مقارنة مع 1.3 مليون أونصة في أكتوبر، فيما رفعت صربيا احتياطياتها في نوفمبر إلى 1.14 مليون أونصة مقارنة مع 1.04 مليون أونصة في أكتوبر.

وعلى الجانب الآخر، كان أبرز الانخفاضات في نوفمبر، خفض الفلبين لما في حيازتها من الذهب إلى 6.04 ملايين أونصة مقارنة مع 6.15 ملايين أونصة في أكتوبر.

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