«المالية»: الأحد آخر موعد لتقديم تقارير الأنشطة الواقعية

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

أعلنت وزارة المالية أن الأحد المقبل هو الموعد النهائي لتقديم إخطارات وتقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية، حيث سيؤدي التخلف عن التقديم بحلول هذا الموعد إلى فرض غرامات.

وأوضحت الوزارة، في تعميم أمس، أن الشركات التي يتعين عليها الالتزام بالموعد النهائي للتقديم، يجب أن تكون مسجلة على موقع الوزارة للتمكن من الدخول إلى بوابة الأنشطة الاقتصادية الواقعية، وتقديم إخطار وتقرير الأنشطة الاقتصادية.

وتقدر الغرامة بنحو 20 ألف درهم لعدم تقديم الإخطار قبل الموعد النهائي، وبنحو 50 ألف درهم لعدم تقديم التقرير قبل الموعد النهائي وإمكانية عدم الإيفاء باختبار الأنشطة الاقتصادية الواقعية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز