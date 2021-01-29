39.9 مليون مسافر عبر مطارات الإمارات 2020

المصدر: دبي - عمرو عادل

ارتفع عدد المسافرين عبر المطارات المحلية في الإمارات إلى 39.882 مليون مسافر خلال عام 2020 حسبما أفادت بيانات رسمية.

وذكرت البيانات الصادرة أمس عن الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، أن عدد المسافرين عبر المطارات المحلية بلغ 3.106 ملايين مسافر خلال ديسمبر الماضي.

وأظهرت البيانات، التي حصلت «البيان» على نسخة منها، أن حركة الشحن الجوي عبر مطارات الدولة وصلت إلى 2.768 مليون طن.

وتحتضن الإمارات 8 مطارات دولية و6 ناقلات وطنية هي «طيران الإمارات»، و«الاتحاد للطيران»، و«فلاي دبي» و«العربية للطيران» و«العربية للطيران أبوظبي» بالإضافة إلى الناقلة الوطنية الأحدث «ويز إير أبوظبي».

ووصل عدد الوجهات التي تصل إليها الناقلات الوطنية إلى 277 وجهة حول العالم، بما فيها الوجهات المشتركة وذلك منذ السماح باستئناف الطيران في يوليو الماضي.

وتتوزّع الوجهات بواقع نحو 120 وجهة لـ «طيران الإمارات» و60 وجهة لـ «الاتحاد للطيران»، و50 وجهة لـ«فلاي دبي»، في حين تصل «العربية للطيران» و«العربية للطيران أبوظبي» إلى 40 وجهة، بينما أعلنت الناقلة الوطنية الجديدة «ويز إير أبوظبي» أنها ستسيّر رحلات إلى 7 وجهات.

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