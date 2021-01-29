إعلان الفائزين بمسابقة مزارع العين

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مزارع العين أسماء الفائزين في «مسابقة حلب الأبقار»، الأولى من نوعها في الدولة الخاصة بالمزارعين المحليين من منتجي الألبان، والتي استمرت 7 أيام.

وشهدت المسابقة مشاركة ممثلين من كل المزارع المحلية وقطاعات إنتاج الألبان، للتنافس في تحدي إنتاج أكبر كمية حليب ممكنة من كل بقرة بمفردها.

وكان الفائز في المسابقة شركة الروابي للألبان، الذي حصد لقب المسابقة، وحصل على جائزة نقدية بمبلغ 20 ألف درهم. وجاء مرموم للألبان في المركز الثاني، وتسلم جائزة نقدية قدرها 19 ألف درهم، تلاه في المركز الثالث مزارع العين، ونال جائزة نقدية بمبلغ 18 ألف درهم. كما تم الإعلان عن 7 فائزين إضافيين وهم: الروابي للألبان، زاخر للألبان، مزارع العين، الظاهرة للألبان، مزارع الألبان الإماراتية، الذين حصدوا جميعاً لقب مسابقة حلب الأبقار الأولى من نوعها في المنطقة. وشملت المزارع الأخرى المشاركة MTKMN ومراعي العين وهيلي.

وخضعت عملية تحكيم الكميات المشاركة في المنافسة لإشراف وتوجيه مباشر من قبل الدكتورة/‏‏ رولا شعبان، أول طبيبة بيطرية إماراتية والمستشارة في الجمعية البيطرية العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبدعم من طبيبتين بيطريتين إماراتيتين أخريين. وكانت هذه أول هيئة تحكيم تضم عنصراً نسائياً بالكامل، يتم تسجيلها في الشرق الأوسط.

وقال الرئيس التنفيذي لمزارع العين، ويليام فان والت ميجر: كان هذا الحدث بمثابة فرصة حقيقية أتاحت لنا استكشاف والتعرف على مستوى وحجم الإنتاج الغذائي المحلي، الذي أظهر مدى تميز وسلامة وكفاءة المجتمع الزراعي المحلي في الإمارات. وبصفتها المنظم لهذه المسابقة، وهو محط فخر كبير لها، فإن مزارع العين تؤكد مجدداً التزامها بمواصلة التعاون عن كثب مع الهيئات المحلية والزملاء المعنيين في القطاع الزراعي لتقديم المعلومات والفرص الجديدة، التي من شأنها دعم وتلبية احتياجات مجتمع دولة الإمارات.

وأشارت الدكتورة رولا شعبان: أود التأكيد على أن جميع المشاركين من مزارعنا المحلية قد حققوا أداء لافتاً تخطى توقعاتنا، وبالتالي، فإنهم يستحقون هذا التكريم عن جدارة من خلال فوزهم في مسابقة حلب الأبقار في مزارع العين. وإنه لفخر لي أن أشارك في هذه المسابقة بصفة عضو في لجنة التحكيم، وبأن أتعاون مع مزارع العين لنسهم معاً في دعم المزارع المحلية في الإمارات.

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