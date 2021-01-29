«اتصالات» تدعم استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة

المصدر: (أبوظبي- البيان)

أكد د. أحمد بن علي، النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في «مجموعة اتصالات»، استجابة الشركة على مر السنوات السابقة إلى استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، التي أطلقتها حكومة الإمارات في سبتمبر 2017.

ودعمها لهذه الاستراتيجية بكل محاورها وجعلها واقعاً ملموساً، من خلال تنفيذ مشاريع وتقديم خدمات وحلول للمدن الذكية، والمنشآت المتصلة بشبكة الجيل الخامس، والروبوتات وتقنيات الرعاية الصحية والتعليمية، ومتطلبات الأمن السيبراني وأدواته، وطرح البرامج التدريبية للذكاء الاصطناعي، وتوفير المحفظة الإلكترونية للدفعات الرقمية، وجميعها تصب في محاور استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية.

جاء ذلك خلال مشاركة «اتصالات» في ورشة عمل بعنوان «السياسات والفرص أمام دول مجلس التعاون مع التحول نحو الثورة الصناعية»، والتي نظمتها وزارة الاقتصاد بالإمارات عن بُعد، بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي. وتعد هذه الورشة منصة فكرية لتبادل المعارف والتجارب بين الأطراف المشاركة، واشتملت على أوراق عمل من قبل الخبراء والمختصين والجهات الحكومية وشبه الحكومية داخل الدولة وخارجها.

وأضاف: هناك فرص هائلة لكل القطاعات لا سيما الصناعية مع تقنية الجيل الخامس، التي تبحث عن نماذج جديدة لتمكين الابتكار، وذلك من خلال الاستفادة من التقنيات المستقبلية مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي والمعزز، والحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة، والبلوك تشين، والروبوتات، التي تعمل على تحسين الكفاءة والإنتاجية.

إضافة إلى تطوير الخدمات والمنتجات. وتعد شبكة الجيل الخامس النواة الرئيسية والشريان النابض للثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي على كل الأصعدة. ويسعدنا في «اتصالات» أن نكون أول من أتاح شبكة الجيل الخامس للمستخدمين في المنطقة، وهي ريادة أتاحت لنا الأسبقية في اختبار النتائج وأهمية هذه الشبكة في المستقبل القريب.

محطات

وأعلنت «اتصالات» مؤخراً عزمها إنشاء 2900 محطة للجيل الخامس، خلال العام 2021 في إطار خططها لرفع نسبة تغطية الجيل الخامس في المناطق المأهولة إلى 65% بنهاية العام 2021 مقارنة بـ40% بنهاية العام 2020 في سياق تطوير البنية التحتية للجيل الخامس، ما أهلها لتحقيق الإنجاز العالمي من حيث أعلى سرعة تحميل على شبكة الجيل الخامس، بلغت 9.1 جيجابت بالثانية.

كما أعلنت «اتصالات» في سبتمبر 2020 عن بدء توفير خدمات الإنترنت فائق السرعة لمشتركيها في الإمارات، من خلال شبكة الجيل الخامس الثابتة للمرة الأولى في الإمارات، كما أعلنت عن تعزيز وتوسيع شبكة الجيل الخامس في الإمارات لتوفير خدمات اتصال من المستوى التالي لمستخدميها عبر الدولة.

وفي سبتمبر 2020 أصبحت «اتصالات» أوّل مزوّد خدمة في الإمارات يَكشُف عن موزّع HTC 5G HUB، وهو موزّع الهاتف المتحرك الذكي، الذي يؤمّن سرعة اتصال من الجيل الخامس في المنزل، أو في العمل أو في أيّ مكان يرغبهُ المُستخدم.

وتعتز «اتصالات» بأنها كانت الأولى على مستوى المنطقة في إتاحة الهواتف المتحركة الداعمة لتقنية الجيل الخامس للعملاء، إضافة إلى أنها المشغل الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في توفير شبكة الجيل الخامس داخل مطار دولي، حيث أصبح مبنى مطار أبوظبي الجديد أول مطار دولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مُغطى بشبكة الجيل الخامس، علاوة على تغطية برج خليفة- البرج الأعلى في العالم- بشبكة الجيل الخامس.

وأيضاً نجحت «اتصالات» بتغطية «محطة مترو اتصالات» بدبي بشبكة الجيل الخامس 5G، لتكون بذلك أول محطة مترو تتيح شبكة الجيل الخامس المتطورة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتغطية سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 لعام 2019 في أبوظبي بشبكة الجيل الخامس، لتكون بذلك حلبة مرسى ياس أول مضمار سباق يتيح شبكة الجيل الخامس المتطورة في المنطقة.

نجاحات

والنجاحات التي حققتها «اتصالات» في مضمار الجيل الخامس لم تكن وليدة اللحظة، بل كانت ثمرة الجهود الدؤوبة، التي بذلتها طوال الأعوام السابقة، حيث انطلقت رحلتها الطموحة في مطلع العام 2014 مع بداية مرحلة الاختبارات التجريبية لشبكة الجيل الخامس، والتي كانت الأولى من نوعها في المنطقة، وبعد مرور نحو 4 سنوات من العمل الدؤوب والتجارب المتواصلة، أعلنت «اتصالات» في مايو من العام 2018 عن إطلاق أول شبكة للجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نطاق تجاري.

كما بدأت «اتصالات» بتقديم خدمات الجيل الخامس للعديد من شركاء قطاع الأعمال في دولة الإمارات، لتمكينهم من التمتع بالإمكانات الهائلة لهذه الشبكة. وفي يوليو من العام 2018 أصبح معرض «إكسبو 2020 دبي» أول مؤسسة تجارية كبرى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا تحصل على خدمات الجيل الخامس لشبكات الاتصالات.

وتقديراً لجهودها الدائمة والاستثمار في بناء واحدة من أكثر شبكات العالم تقدماً وتطوراً، حصدت «اتصالات» لقب «شبكة الهاتف المتحرك الأسرع في العالم» عن العام 2020 من قبل شركة Ookla، وأسهمت بفعالية طوال السنوات الماضية في أن تحتل الإمارات المركز الأول عالمياً وللعام الثالث، من حيث نسبة نفاذ شبكة الألياف الضوئية للمنازل.

أقوى علامة تجارية

ومن خلال حصولها على لقب أقوى علامة تجارية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومحفظة العلامة التجارية الأكثر قيمة في قطاع الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومن أقوى 5 علامات تجارية عالمية في قطاع الاتصالات، وأقوى 25 علامة تجارية عالمياً، حسب وكالة براند فاينانس العالمية، تحرص «اتصالات» على مواكبة الخطى الثابتة لحكومة الإمارات نحو تأسيس اقتصاد رقمي قوي، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لحكومة الإمارات الرامية لتحقيق الريادة الدولية على مستوى التحول الرقمي.

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