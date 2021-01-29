خفض إنتاج «مربان» و«زاكوم العلوي»

المصدر: دبي- سيد صالح

تعتزم شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» خفض إمداداتها التعاقدية من خامي «مربان» و«زاكوم العلوي» لشهر مارس المقبل بنسبة 15%، وفقاً لما نشرته وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، نقلاً عن مصافي آسيوية لتكرير النفط، والتي بدورها أفادت بأنها تلقت من الشركة إخطارات بشأن هذا الخفض.

وذكرت «بلومبيرغ» بأنه سيجري أيضاً خفض إمدادات مارس من خام «داس» بنسبة 20%، فيما سيجري خفض إمدادات الشهر نفسه من خام «أم اللولو» بنسبة 10%.

يُذكَر أن «أدنوك» قد خفضت الشهر الماضي إمدادات فبراير من خامي «مربان» و«داس» بنسبة 20%، بينما خفضت إمدادات نفس الشهر من خام «زاكوم العلوي» بنسبة 18%.

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