15.4 ملياراً تجارة المنتجات الصيدلية

المصدر: أبوظبي - وام

قفز إجمالي تجارة الإمارات من المنتجات الصيدلية إلى نحو 15.4 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى 2020 بزيادة 12.8% مقارنة بـ 13.66 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2019 بحسب الأرقام الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وأوضحت الأرقام أن قيمة واردات الدولة من المنتجات الصيدلية بلغت 12.143 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى 2020 بنمو 13.7% مقارنة بـ 10.68 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2019.

وعلى مستوى إجمالي صادرات الدولة (صادرات وإعادة تصدير) من هذه المنتجات فقد بلغت قيمتها 3.26 مليارات درهم خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر من العام الماضي بزيادة 9.5% بالمقارنة بـ 2.977 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام 2019.

وشملت قائمة الدول التي تولت الإمارات تصدير (صادرات و إعادة تصدير ) المنتجات الصيدلية لها كلاً من السعودية ولبنان والعراق ومصر واليمن بالإضافة إلى الكويت والأردن ونيجيريا وغيرها من الدول الأخرى.

وكانت الكويت من أكثر الدول المتلقية لصادرات الإمارات من المنتجات الصيدلية وبقيمة بلغت 810 ملايين درهم تلاها العراق بنحو 378 مليون درهم والسعودية 210 ملايين درهم وتوزعت بقية الصادرات على دول أخرى.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز