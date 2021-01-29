جوائز ذهبية في الأيام الأخيرة لمهرجان دبي للتسوق

يختتم مهرجان دبي للتسوق دورته السادسة والعشرين، يوم 30 يناير، والتي تعتبر ضمن أنجح الدورات، حيث حرص في الأيام الأخيرة، على تقديم جوائز مذهلة، وفرص الفوز للزوار والمقيمين.

وشهد المهرجان فوز العديد من المتسوقين بجوائز مميزة من الذهب، خلال سحوبات مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، وهي إحدى أشهر فعاليات المهرجان، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، والتي تقدم جوائز إجمالية قدرها 25 كيلو غراماً من الذهب، بمعدل 250 غراماً لكل فائز أسبوعياً.

ويستمر السحب طيلة المهرجان، ليتيح للمتسوقين الذين ينفقون 500 درهم لشراء المجوهرات الذهبية في متاجر المجموعة، الحصول على قسيمة واحدة للسحب، بينما يحصل المتسوقون الذين يشترون الألماس أو اللؤلؤ أو الساعات بقيمة 500 درهم، على قسيمتين للسحب.

وسيتقاسم أربعة فائزين كل يومين خلال مهرجان دبي للتسوق، كيلو غراماً واحداً من الذهب بالتساوي، كما يتقاسم 12 فائزاً، 3 كيلو غرامات من الذهب، كجزء من السحب على الجوائز الكبرى خلال اليوم الأخير من مهرجان دبي للتسوق، الموافق 30 يناير.

وتتضمن قائمة أحدث الفائزين المحظوظين الذين ربحوا 250 غراماً من الذهب، كلاً من حمدان خالد الكندي من الإمارات، ورياز بي سي وكيشان رابار وبابالديب من الهند، بالإضافة إلى شارون هوفريج من المملكة المتحدة.

وقال حمدان خالد الكندي: كنت أتسوّق الذهب مع أختي، وحين حصلنا على بطاقات للدخول في السحب، لم أتخيّل أنني سأكون محظوظاً للغاية. ولاحقاً، تلقيت مكالمة من والد زوجتي، ليخبرني أنه سمع اسمي على التلفزيون الوطني، وبالطبع، اعتقدت أن الأمر مجرد صدفة، إلا أنني سرعان ما تلقيت مكالمة تؤكد فوزي. إنها الجائزة الأولى التي نفوز بها في العائلة، وكانت فرحتنا بها لا توصف. وأعتزم وضع المبلغ في حسابٍ للتوفير.

بينما عبّرت شارون هوفريج، عن سعادتها بالفوز قائلةً: «اشترى لي زوجي سواراً جميلاً، بمناسبة موسم الأعياد، وكان معه مجموعة من بطاقات السحب، فقمت بتعبئتها وإرسالها، لأتفاجأ لاحقاً بمكالمة هاتفية للتوّجه إلى القرية العالمية.

ساورتني بعض الشكوك في البداية، ولم أصدق الأمر، حتى وصلتني بطاقة السحب، ورأيت خط يدي. فذهبتُ وظهرت على التلفزيون الوطني، وعلى الرغم من شعوري بالتوتر، إلا أنني أعتبر نفسي محظوظة للغاية، للفوز بهذه الجائزة.

ويقدم مهرجان دبي للتسوق، العديد من فرص الفوز الأخرى، مثل سحوبات دبي للسيارات الفارهة، التي تعتبر الأغلى قيمة في تاريخ المهرجان، حيث سيحظى شخص واحد بفرصة الفوز بسيارة فينير سوبرسبورت الرياضية، التي تبلغ قيمتها 6 ملايين درهم، والتي تنتجها شركة دبليو موتورز للسيارات. ويمكن للمتسوقين الحصول على قسيمة المشاركة، بالسحب عند شراء نموذج مصغر لسيارة فينير سوبرسبورت، بسعر 1500 درهم.

وتقدم سحوبات إنفينيتي الكبرى، سيارة إنفينيتي QX60، إلى الرابحين المحظوظين، من خلال سحوبات يومية تُقام في القرية العالمية، ويمكن للمتسوقين شراء تذاكر السحب بسعر 200 درهم، من محطات وقود محددة من «إيبكو» أو«إينوك» في دبي، ولدى متاجر زووم، ومحطات مترو دبي.

بينما سيحظى المتسوقون ممن ينفقون 200 درهم في سوق الذهب والقرية العالمية ومراكز التسوق المشاركة، بفرصة الدخول على سحب للفوز بسيارة إنفينيتي QX60، بالإضافة إلى جائزة نقدية بقيمة 200 ألف درهم يومياً. فضلاً عن منح شخص واحد جائزة بقيمة 500 ألف درهم، في اليوم الأخير للمهرجان.

كما يشهد مهرجان دبي للتسوق، تنظيم سحوبات نيسان الكبرى، التي تقّدم 45 سيارة نيسان للمتسوقين المحظوظين، بالإضافة إلى جوائز نقدية أسبوعية، بقيمة 10 آلاف درهم. وسيحظى المتسوقون بفرصة الفوز بالجوائز، عند إنفاقهم مبلغ 25 درهماً فقط لشراء أي منتجات غير بترولية، من أي محطة وقود «إيبكو» أو «إينوك» في دبي، خلال مهرجان دبي للتسوق.

وتقدم سحوبات نيسان الكبرى، سيارتي نيسان باترول، وسيارة واحدة نيسان باثفايندر، و8 سيارات نيسان إكس-تريل، و10 سيارات نيسان كيكس، و12 سيارة نيسان ميكرا، و12 سيارة نيسان سنترا. وسيتم الإعلان عن الفائزين من خلال سحوبات يومية.

كما تستضيف مراكز التسوق التابعة لمجموعة مراكز التسوق في دبي، سحب عجلة «دوّر واربح»، الذي يتيح الفوز بجوائز نقدية تصل قيمتها إلى 100 ألف درهم أسبوعياً.

حيث يحصل المتسوقون على قسائم سحب حمراء أو زرقاء أو صفراء، عند إنفاقهم مبلغ 150 و200 و300 درهم على التوالي. ويمكن للمتسوقين من حاملي القسائم الحمراء، الفوز بجوائز نقدية تصل إلى 250 ألف درهم، بينما يمكن لحاملي القسائم الزرقاء، الفوز بجوائز نقدية تصل إلى 350 ألف درهم، وسيحصل حاملو القسائم الصفراء على جوائز بقيمة 400 ألف درهم.

ويقام سحبٌ خاص لاختيار 24 متسوقاً محظوظاً، من أجل تدوير عجلة «دوّر واربح»، للفوز بجوائز تتراوح قيمتها بين 2000 إلى 20 ألف درهم. كما سيحظى المتسوقون في مراكز التسوق المشارِكة، بفرصة الفوز بجوائز نقدية خلال سحوبات «دوّر واربح» الأخيرة، التي ستقام في 30 يناير.

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