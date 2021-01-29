إكسبو الشارقة يحتضن معرض «التسوق الكبير»

المصدر: الشارقة - البيان

يحتضن مركز إكسبو الشارقة فعاليات معرض التسوق الكبير، الحدث الأكبر من نوعه بالشارقة في مجال التخفيضات على منتجات الأزياء، والإكسسوارات، والإلكترونيات، والذي تنظمه شركة ليز إيفنت، مع تطبيق أقصى إجراءات وتدابير الوقاية حرصاً على سلامة الزوار والعارضين.

ودعا مركز إكسبو الشارقة إلى اغتنام هذا الحدث الذي تختتم فعالياته غداً للاستفادة من الخصومات الكبرى التي تصل إلى 80% على تشكيلة واسعة ومتنوعة من العروض الحصرية والمنتجات عالية الجودة مثل سكتشر وفيلا ولاكوست وجانت ورانجلر ولازينزا وهوم ستايل والمندوس، وغيرها الكثير من العلامات التجارية العالمية.

وأكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن الدورة الجديدة من المعرض حافظت على الزخم الذي تشهده سنوياً باعتباره الحدث الأكبر من نوعه في الشارقة والمناطق الشمالية في مجال التخفيضات على الإلكترونيات والأزياء، حيث يحظى سنوياً بمشاركة نخبة من أهم الأسماء التجارية المحلية والعالمية.

مشيراً إلى أن المعرض يشهد إقبالاً كبيراً من المتسوقين منذ انطلاقه في 26 من يناير الجاري كونه يلبي جميع متطلبات العائلات كما يوفر لهم خيارات واسعة من السلع والمنتجات والخدمات والرفاهية التي تختصر عليهم الوقت والجهد في آن واحد، داعياً إلى زيارة المعرض للاستفادة من الفرص المميزة التي يتيحها، كونه يمثل منصة تجارية مثالية وتجربة تسوق فريدة للمهتمين بالمنتجات عالية الجودة وبأسعار مغرية.

وأشار إلى أن تنظيم المعرض يعكس اهتمام المركز تجاه تعزيز حضور الشركات العاملة في قطاع التجزئة في ظل جائحة «كوفيد-19» وتوفير الدعم لهم من خلال تنظيم عدد كبير من المعارض التي تلبي متطلبات واحتياجات المستهلكين أيضاً، وبما يؤكد مكانة الشارقة كمركز رئيسي للتجارة، ومنصة إقليمية لعدد كبير من الشركات العالمية.

من جانبه، قال جاكوب فارغيز الرئيس التنفيذي لشركة ليز إيفنت: يستقطب المعرض هذا العام كبار رواد التجزئة في المنطقة، ويمكن للمستهلكين الاختيار من بين عشرات العلامات التجارية التي تحقق تطلعاتهم وتعد فرصة لهم في مجال الإلكترونيات، والأزياء والمنتجات المنزلية، التي لا تتوفر في أي مكان آخر، متوجهاً بالشكر إلى مركز إكسبو الشارقة على جهودهم في استضافة هذا الحدث سنوياً، وحرصهم على تطبيق أقصى التدابير الاحترازية حفاظاً على سلامة الزوار والعارضين، ما يعكس تميز المركز وخبرته الطويلة في تنظيم واستضافة كبرى المعارض والأحداث العالمية والمحلية.

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