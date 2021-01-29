3 أيام من التخفيضات الكبرى في إكسبو خورفكان

المصدر: الشارقة - البيان

انطلقت أمس في مركز إكسبو خورفكان، فعاليات معرض «إكسبو للإلكترونيات» والذي يقدم على مدار ثلاثة أيام باقة من التخفيضات الكبرى والخصومات على تشكيلة واسعة من المنتجات الإلكترونية لأبرز العلامات التجارية العالمية مثل سامسونج وإل جي وجنرال إلكتريك، فضلاً عن الماركات الإيطالية من ثلاجات وغسالات وتجهيزات المطبخ العصري.

وأكد خليل محمد المنصوري مدير مركز إكسبو خورفكان أن المعرض يأتي في إطار أجندة المعارض التي سيستضيفها وينظمها المركز خلال العام الجاري والتي ستتضمن العديد من الفعاليات التخصصية والتجارية والخدمية المهمة التي تلبي احتياجات المنطقة الشرقية وتستهدف تعزيز النشاط التجاري بها بالتعاون مع الفعاليات الاقتصادية والتجارية والخدمية، وإتاحة الفرص أمام المواطنين والمقيمين للتعرف على أحدث المنتجات وتوفيرها لهم بأسعار تنافسية، مع اتباع أقصى الإجراءات والتدابير الاحترازية حرصاً على سلامة المجتمع.

وأعرب المنصوري عن حرص المركز الدائم لجعله منصة تخدم المنطقة لإقامة جميع المعارض والأحداث التجارية من حيث تبسيط الإجراءات وتطوير وتعزيز القدرات التسويقية لمختلف القطاعات لدعم الاقتصاد المحلي والتعريف بمنتجاته وصناعاته والترويج لها.

ويعد المعرض فرصة مثالية للراغبين في تجديد أدوات منزلهم كونه يجتذب أحدث التقنيات بأسعار في متناول يد الجميع، حيث يفتتح أبوابه للزوار من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الساعة السابعة مساء عدا يوم الجمعة من الساعة الثالثة عصراً إلى الساعة التاسعة مساءً.

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