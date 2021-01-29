تراجع أسواق الأسهم بضغوط من قطاعي البنوك والعقار

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

أغلقت الأسهم المحلية في الدائرة الحمراء بختام جلسة أمس، بضغط أسهم البنوك والعقار، وبقيت السيولة عند مستوياتها السابقة مع استحواذ سهمي «إعمار العقارية» و«أبوظبي الأول» على نحو 27.4 % من السيولة الإجمالية.

وتراجع سوق دبي بنحو 1.07 % توازي 29.2 نقطة ليقفل عند 2697.15 نقطة مدفوعاً بتراجع أسهم العقار والبنوك والاستثمار والنقل، فيما انخفض سوق أبوظبي بنسبة 0.35 % أو ما يعادل 20.07 نقطة ليغلق عند 5641.77 نقطة مع هبوط أسهم البنوك والعقار والاتصالات والطاقة والاستثمار.

وبقيت السيولة عند مستوياتها السابقة بحدود 738.4 مليون درهم، موزعة بواقع 452 مليوناً في أبوظبي و286.4 مليوناً بدبي، وجرى التداول على 265.8 مليون سهم منها 175.6 مليوناً في دبي و90.15 مليوناً بأبوظبي، من خلال 5858 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 1.39 % مع هبوط «إعمار للتطوير» 2 % و«إعمار العقارية» 1.81 % و«ديار» 2.01 % و«الاتحاد العقارية» 1.41 % و«إعمار مولز» 0.55 %، فيما استقر «داماك»، ونزل قطاع البنوك 0.92 % بضغط هبوط سهمي «دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني» 1.18 % و0.84 % على التوالي.

ونزل قطاع الاستثمار 1.31 % مع هبوط «شعاع» 1.66 % و«دبي للاستثمار» 1.2 % و«سوق دبي المالي» 1.6 %، وتراجع قطاع النقل 1.11 % بعد تراجع «العربية للطيران» 3.05 %، فيما استقر «الخليج للملاحة» وارتفع «أرامكس» 0.23 %.

وهيمن «إعمار العقارية» على النشاط مستقطباً 71.9 مليون درهم، يليه «دبي الإسلامي» بنحو 62.9 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 34.49 مليوناً. ولم يرتفع سوي 5 أسهم تصدرهم «دي إكس بي» بنسبة 2.47 %، فيما كان «اكتتاب» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.63 %.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق أبوظبي بانخفاض قطاع البنوك 0.03 % مع هبوط «أبوظبي الإسلامي» 0.6 %، فيما استقر «أبوظبي الأول» وارتفع «أبوظبي التجاري» 0.16 %، ونزل قطاع الاتصالات بنسبة 0.6% مع هبوط سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

ونزل قطاع العقار 1.95 % مع هبوط «الدار» 1.96% و«رأس الخيمة العقارية»، فيما تراجع قطاع الاستثمار 0.08 % مدفوعاً بنزول «الواحة كابيتال» 0.89 % و«إشراق» 0.32 % فيما استقر «العالمية القابضة»، وهبط قطاع الطاقة 1.09 % مع نزول «طاقة» 2.03 % و«دانة غاز» 1.3%، و«أدنوك للتوزيع» 0.77 %.

وتزعم «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً 130.19 مليون درهم، يليه «الدار» جاذباً 109.17 ملايين، ثم «العالمية القابضة» 69.48 مليوناً. ولم يرتفع سوى 7 أسهم تصدرها «تكافل» بنسبة 9.78 %، فيما كان «وطنية» الأكثر انخفاضاً بنحو 5%.

إرشادات

أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أن شركة الوساطة وممثل الوسيط غير مسموح لهما بإدارة حساب التداول إلا بعد الحصول على رخصة إضافية من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في مجال إدارة الاستثمار.

إفصاحات

- أعلن سوق دبي المالي أن مجلس إدارته سيناقش اعتماد إصدار ضوابط إدراج شركات المناطق الحرة، وذلك خلال اجتماعه الذي سيعقد الاثنين المقبل. وذكر السوق في إفصاح له أمس أن مجلس إدارته سيناقش، أيضاً خلال الاجتماع، اعتماد إصدار ضوابط آلية الاستقرار السعري. كما سيناقش البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وجدول أعمال ودعوة الجمعية العمومية السنوية عن العام 2020.

- سجلت شركة دبي للتأمين أرباحاً صافية بلغت نحو 55 مليون درهم خلال عام 2020 بتراجع 27 %، وتم تحديد يوم 28 فبراير المقبل موعداً لاجتماع الجمعية العمومية، لمناقشة توزيع أرباح نقدية بنسبة 35 %، وتحويل مبلغ 3.96 ملايين درهم من الأرباح المدورة لعام 2020 إلى حساب احتياطي إعادة التأمين.

- أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) حصولها على حكم ابتدائي برفض الدعوى المرفوعة من «بنك رصد للاستثمار» الذي يرأس مجلس إدارته الدكتور صالح الملائكة (النائب السابق لمجلس إدارة الشركة)، الذي تم عزله وعدم إبراء ذمته من قبل الجمعية العمومية.

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