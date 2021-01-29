894 مليوناً أرباحاً تشغيلية لـ«الفجيرة الوطني»

المصدر: الفجيرة- البيان

أعلن بنك الفجيرة الوطني نتائجه للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بلغت الأرباح التشغيلية 894.6 مليون درهم مقارنة بمبلغ 1.1 مليار درهم في عام 2019.

وسجل بنك الفجيرة الوطني صافي خسارة بلغت 475.3 مليون درهم للسنة (2019 بلغت الأرباح 552.2 مليون درهم). وكنتيجة للزيادة الكبيرة في مخصصات انخفاض القيمة وانخفاض الأرباح التشغيلية، اقترح مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح على المساهمين هذا العام.

وقال الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس مجلس إدارة البنك،: كان لجائحة كورونا تأثير غير مسبوق على الاقتصاد العالمي وتقلص الأنشطة التجارية والتدخل الحكومي الاستثنائي من خلال زيادة الاقتراض وانخفاض أسعار النفط والمخاطر الجيوسياسية والتوترات التجارية وارتفاع تكلفة المخاطر وزيادة البطالة وانخفاض ثقة المستثمرين والعملاء.

وعلى هذه الخلفية، أظهر بنك الفجيرة الوطني مرونته وقدرته على الاجتياز عبر التقلبات وعدم اليقين مع الحفاظ على سياسة المخصصات الحذرة والتركيز على المستقبل.

وأضاف: تستمر أعمالنا الرئيسة في أدائها بقوة وكما أن السيولة في حالة جيدة بفضل أعمال التمويل التجاري قصيرة الأجل وكفاية رأس المال لدينا في أعلى مستوياتها مؤخراً؛ وتمكنا من مواجهة هذه الأوقات الاستثنائية بثقة وتزويدنا بمنصة جيدة لانتعاش أعمالنا.

ونظرًا للتغييرات التي فرضتها الجائحة على عملائنا، فإننا نتحرك بخطى سريعة لتكييف نموذج أعمالنا ليعكس احتياجاتهم وفرصهم الناشئة مع تركيز متجدد على تقليل التركيز وتنمية الأعمال المتنوعة عالية الجودة في القطاع الحكومي والتمويل التجاري والمؤسسات المالية والاستثمارات والتمويل العقاري.

وأكد أن مجلس الإدارة والإدارة على ثقة من التطور والنجاح المستقبلي لامتياز بنك الفجيرة الوطني وأنه على الرغم من التحديات والصعوبات التي واجهناها خلال العام الماضي، فإن تركيزنا المستمر على الأعمال الرئيسية وإدارة المخاطر والالتزام بالشفافية والتركيز الوثيق على الاستقرار المالي سيضمن مضي بنك الفجيرة الوطني قدماً في عام 2021 وما بعده في موقع قوي وسيتمتع بفترة نمو هائلة مماثلة لتلك التي شوهدت بعد الأزمة المالية العالمية.

وقال: أود أن أشكر جميع عملائنا ومساهمينا وشركائنا على دعمهم القوي وثقتهم بنا وبموظفينا الملتزمين لجهودهم المتفانية والعمل بمرونة خلال هذه الأوقات للحفاظ على خدمة سلسة.

نحن ممتنون للتوجيه والدعم الذي تلقيناه من قيادة الإمارات ولإجراءات الدعم الحكومية في الوقت المناسب. ونتطلع قدماً، وسنستمر في القيام بدور حيوي في دعم الانتعاش الاقتصادي لدولة الإمارات، وسنظل واثقين من قدرتنا على الاجتياز في بيئة متطورة، وتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين.

وقالت الدكتورة رجاء القرق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك: في حين أن نتائجنا لعام 2020 مخيبة للآمال للغاية من حيث الربحية، فإنها تسلط الضوء على القوة المالية للمجموعة وقدرتها على تحمل صدمة فعلية استثنائية للنظام الاقتصادي، مدعومة بقاعدة رأسمالها القوي والدعم الثابت من مساهمينا الرئيسيين.

إضافة إلى ذلك، فإن تركيزنا المنصب على متطلبات عملائنا وبناء قوة عاملة ملتزمة وممكّنة يبشر بالخير من أجل التنفيذ الفعال لاستراتيجيتنا لسنة 2021 وما بعدها. يؤمن بنك الفجيرة الوطني بتعظيم القيمة لجميع أصحاب المصلحة ويلتزم بتحقيق ذلك من خلال التتبع السريع لتنفيذ خططنا الرقمية، ومواءمة تركيز أعمالنا مع السوق الحالي وتعزيز السمعة بأعلى المعايير الأخلاقية

وقالت إننا نعيد التنظيم بشكل أكبر لتعزيز عمليات إدارة مخاطر الائتمان والتركيز على الأعمال الرئيسية لدينا، والاستفادة بشكل أكثر كفاءة من نقاط القوة التنافسية لدينا والاستمرار في التطلع إلى زيادة الكفاءة. نحن على ثقة من أنه من خلال التمسك بمعايير إدارة المخاطر والحكمة والاستدامة المالية، ستواصل المجموعة إحراز تقدم جدير بالثناء على مدى السنوات القادمة والاستفادة من الانتعاش التدريجي في نشاط الأعمال والسوق.

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