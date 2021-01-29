«أبوظبي للأوراق المالية» يصدر حزمة إرشادات لإفصاح الشركات المساهمة

المصدر: (أبوظبي - وام)

أصدر سوق أبوظبي للأوراق المالية حزمة من الضوابط والإرشادات والإجراءات الخاصة سواء المتعلقة بالشركات المدرجة أو شركات الوساطة العاملة وعمليات التداول في السوق بشكل عام.

وشملت الحزمة إرشادات الإفصاح للشركات المساهمة العامة والخاصة بالإضافة إلى ضوابط تداول شركات الوساطة بأسهمها ولحسابها الخاص والإجراءات التشغيلية لنموذج التسليم مقابل الدفع. كما تضمنت ضوابط البيع على المكشوف المغطى لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وهناك ايضا ضوابط سوق أبوظبي بشأن التداول بالهامش وقواعد المقاصة والإيداع والتسجيل بالإضافة إلى الضوابط الخاصة بحساب التخصيص لسوق أبوظبي وصانع السوق وضوابط سوق أبوظبي للأوراق المالية بشأن نقل الملكية خارج قاعة التداول لمعاملات التمويل في الأوراق المالية.

وعلاوة على ضوابط موفر السيولة فقد تم إصدار ضوابط التداول المباشر عبر السوق والإجراءات التشغيلية للبيع على المكشوف الفني وقواعد الوسطاء والتداول وإجراءات تداول شركات الوساطة الأجنبية وغيرها من الضوابط الأخرى.

كان السوق أول من أمس أعلن خطته لمضاعفة قيمته السوقية خلال السنوات الثلاث المقبلة عقب تبنيه لاستراتيجية «ADX One» الجديدة الرامية إلى تعزيز سيولة السوق وتحسين كفاءتها بالنسبة للمستثمرين.

وأكد م. محمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن السوق أصبح مع دخول عام 2021 وحلول الذكرى السنوية العشرين لتأسيسه، من أكثر الأسواق المالية تنافسيةً في المنطقة، الأمر الذي يوفر قيمة كبيرة للشركات فضلاً عن تحقيق مستثمريه أعلى عائدات الأرباح في الأسواق الناشئة.

وقال الشرفاء - بمناسبة الإعلان عن إطلاق السوق استراتيجية «ADX One» الجديدة، إن الاستراتيجية الجديدة ستسهم في تعزيز قيمتنا السوقية واستقطاب مصادر جديدة للسيولة، مع ضمان اقتصاد متنوع يتسم بالشفافية والتنافسية في أبوظبي، مما يعزز مكانة الإمارة كوجهة استثمارية جذابة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.

مشيراً إلى أن السوق سيواصل الاستفادة خلال السنوات المقبلة من البيئة التنظيمية والبنية التحتية الفريدة لأبوظبي وما تتمتع به من استقرار لتحفيز النمو طويل الأجل في جميع أرجاء الإمارة.

منتجات وخدمات جديدة

وقال سعيد الظاهري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: ترتكز استراتيجية السوق على توفير منتجات وخدمات جديدة تسهم في جعل سوق أبوظبي للأوراق المالية وجهة مفضلة للمستثمرين الذين ينشدون فرصاً استثمارية عالية النمو، وللشركات التي تبحث عن تمويل خططها للتوسع.

وأضاف: نسعى إلى زيادة عدد الشركات المدرجة في السوق، واستقطاب مزيد من المستثمرين لتعزيز سيولة السوق، منوهاً بأن الإجراءات التي اتخذناها لتعزيز مستوى السيولة، من خلال تدشين العمل بنظام صانع السوق ورفع نسبة تملك الأجانب في عدد من الشركات، أدت إلى جذب ما يزيد على 400 مستثمر من المؤسسات في عام 2020 وكذلك الحد من تقلبات السوق.

ولفت إلى أن العديد من الشركات قد أعربت بالفعل عن اهتمامها بإدراج أسهمها لدينا خلال هذا العام، لا سيما عقب النجاح الكبير للشركات التي تم إدراجها في السوق الثاني خلال عام 2020.

وقال: إلى جانب طرح التداول بالمشتقات في الربع الرابع من العام الحالي، سنعمل على توسيع خيارات فئات الأصول لدينا لتمكين المستثمرين من تنويع استراتيجيتهم الاستثمارية إلى جانب تعزيز التعاون مع البورصات العالمية ومزودي المؤشرات في ظل السعي هذا العام لتحسين كفاءتنا وخدماتنا عبر الاستثمار في أفضل الحلول التكنولوجية المتاحة، مع تعزيز نطاق خدماتنا لمرحلة ما بعد التسوية.

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