تخريج دفعة من الدبلوم المهني للمدرب الجمركي

المصدر: (دبي- البيان)

أقامت جمارك دبي حفلاً لتخريج الدفعة الثانية من برنامج الدبلوم المهني لإعداد المدرب الجمركي، وتم تخريج 8 موظفين بالدائرة عبر تقنية الاتصال المرئي.

وذلك ضمن فعاليات أسبوع جمارك الإمارات الرابع . حضر الحفل أحمد مصبح مدير عام جمارك دبي وعدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات والخريجين والخريجات من الدائرة.

وقال أحمد محبوب مصبح، إن تنمية العنصر البشري يُعد من أولويات جمارك دبي، إذ تسعى الدائرة وبشكل مستمر إلى توفير كل مقومات السعادة والرفاه للموظفين، من خلال تنفيذ مبادرات وبرامج تدعم قدرات الكادر البشري في الدائرة، وتجعلهم متمتعين بثقافة جمركية واسعة وإمكانات قوية لقيادة المستقبل، بمخرجات تطبيقية حياتية وبمهارات تطويرية تسهم في تأدية المهام الموكلة إليهم بيُسر.

والتي تأتي ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل على تطوير الموارد البشرية وتأهيلها للخمسين عاماً المقبلة.

خطط وسياسات

ولفت مصبح إلى أن الدائرة اعتمدت خططاً وسياسات مستدامة وداعمة لوجود كوادر مؤسسية متكاملة فيها، ولأننا مستمرون في تنفيذ استراتيجيتنا لريادة القطاع الجمركي، وذلك بفضل وجود موظفين مؤهلين فكان التركيز على البرامج التدريبية التخصصية التي تعزز مهارات الموظف، وتنفيذ برامج متعلقة بالعمل الجمركي ومن تلك البرامج «برنامج سلسلة الإمداد والجمارك، الدبلوم المهني للمدرب الجمركي، دبلوم إسعاد المتعاملين وبرنامج قيادات جمارك دبي».

وأضاف أنه رغم أزمة «كوفيد 19»، إلا أن الدائرة تميزت في تنفيذ خطتها التدريبية لعام 2020، حيث بلغ إجمالي الدورات 945 دورة تدريبية وبإجمالي 29 ألف ساعة تدريبية استفاد منها 4400 موظف بالدائرة وقفزة في حضور عدد الموظفين، حيث الاستمرارية والتكرار في حضور الدورات عبر موقع لينكد إن.

الارتقاء بالكادر البشري

وقال محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية بجمارك دبي: عمدت الدائرة في استراتيجيتها التدريبية الارتقاء بقدرات كادرها البشري، من خلال تطوير مهاراتهم وإكسابهم خبرات عملية متراكمة في العمل الجمركي، لاسيما أن هذا التخصص من الصعب تواجده ضمن مساقات الجامعات المختلفة في الدولة.

وأشار إلى أن خريجي برنامج «الدبلوم المهني في إعداد المدرب الجمركي» اكتسبوا المعارف والمهارات ذات الصلة بالقطاع الجمركي لممارسة أدوارهم بطرق ووسائل متطورة ومبتكرة وعبر تخطيط ممنهج، إذ أتاح لهم التعرف على مواصفات المدرب المحترف وأنماط المدربين، وتطبيق القواعد المساعدة على إدارة اللقاءات التدريبية، والتأهيل المستمر.

وذكر خميس المهيري مدير أول التعلم والتطوير بمركز التدريب الجمركي: «ترشح للبرنامج 15 موظفاً من مختلف قطاعات الدائرة واجتاز 8 موظفين مقررات البرنامج بنجاح، حيث نُفذ البرنامج على مدار 36 يوماً تدريبياً بإجمالي 300 ساعة دراسية، واشتملت المواد التدريبية ضمن البرنامج على 13 مادة، منها 6 مواد تخصصية، 3 مواد سلوكية، 3 مواد معرفية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع واحد خلال فترة التدريب».

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