«موديز» تمنح صكوك «مركز دبي المالي» التصنيف «Baa3»

المصدر: دبي - سيد صالح

منحت وكالة موديز لخدمات المستثمرين «موديز» التصنيف الائتماني «Baa3» لشهادات الصكوك الممتازة غير المؤمنة الصادرة في عام 2014 بقيمة 700 مليون دولار من شركة «دي آي إف سي المحدودة للصكوك»، وهي شركة تأسست لغرض خاص في مركز دبي المالي العالمي بواسطة «شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات».

كما أعلنت الوكالة المتخصصة في خدمات التصنيف الائتماني أنها منحت نظرة مستقبلية مستقرة لهذه الشهادات التي يُستَحَق سدادها عام 2024.

وبحسب التقرير الذي أصدرته «موديز» خصيصاً لتصنيف الشهادات، أفادت الوكالة بأن التصنيف الذي منحته لهذه الشهادات مدعوم بعدة عوامل إيجابية، وفي مقدمتها امتلاك الشركة المُصدرة للشهادات لمحفظة مكاتب ووحدات عقارية للتجزئة ذات جودة عالية وتقع في منطقة متميزة من دبي، والسجل المتميز الذي تمتلكه الشركة فيما يتعلق بنسبة الإشغال المرتفعة في محفظة عقاراتها، حيث بلغت النسبة 95% في شهر يونيو الماضي، «باستثناء منطقة «جيت أفينيو»، وقوة قاعدة المستأجرين في عقارات الشركة، حيث تتضمن هذه القاعدة العديد من المؤسسات المالية الدولية المرموقة.

وعن مبررات النظرة المستقبلية المستقرة التي منحتها «موديز» للشهادات، أفادت الوكالة في تقريرها بأن النظرة تعكس توقعاتها بأن نسب الإشغال في عقارات الشركة والإيرادات المتولّدة من تأجيرها ستستقر خلال 2021، وبنفس المستويات التي توقعتها الوكالة في 2020. وعلاوة على ذلك، فإن النظرة المستقرة تعكس أيضاً رأي «موديز» بأن التصنيف الذي منحته للشهادات سيبقى محتفظاً بتأثيره.

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