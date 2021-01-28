ريم الهاشمي خلال اجتماع لجنة تسيير الحدث: الإمارات ملتزمة بتنظيم إكسبو آمن واستثنائي

المصدر: دبي – بشار باغ

أكدت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، التزام الإمارات بتنظيم نسخة استثنائية وآمنة ومسؤولة من معرض إكسبو الدولي، لافتة إلى أن ذلك يأتي بدعم من شركاء الحدث والمشاركين الدوليين فيه، ومن المكتب الدولي للمعارض، حيث تواصل جميع هذه الأطراف، التحضير بشكل متواصل ليوم الافتتاح.

وقالت معاليها، بمناسبة الاجتماع السادس للجنة تسيير إكسبو 2020 دبي، الذي عقد مؤخراً عن بعد، وفقاً لبيان صحافي صدر عن المكتب الدولي للمعارض: بدأت ملامح أجنحة المشاركين تتضح بشكل بارز، بالإضافة إلى برامج المحتوى، والعرض الخاصة بكل مشارك دولي، وكلنا أمل أن تشكل هذه الجهود، نقطة تحول نحو تعزيز التعاون الدولي في القضايا التي تحتل قائمة الأولويات العالمية.

وقال ديميتري كيركنتزس الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض: يوصل كل من الإمارات وإكسبو 2020 دبي، وجميع المشاركين الدوليين، تحقيق تقدم في عمليات التحضير لنسخة استثنائية وآمنة من معرض إكسبو الدولي، والتي ستلهم الزوار، وتغرس التفاؤل في صنع مستقبل أفضل.

وأضاف: «يأتي استمرار جهود التحضير لافتتاح إكسبو 2020 دبي، بانسيابية، بفضل الحوار الإيجابي المتواصل بين المكتب الدولي للمعارض، والدول الأعضاء وإكسبو 2020 دبي».

وتم خلال اجتماع لجنة تسيير إكسبو 2020 دبي، الاطلاع على التقدم المحرز في كافة جوانب الحدث، كما تمت مناقشة العديد من القضايا المرتبطة بالتحضيرات، ومن ضمنها تقدم بناء أجنحة المشاركين والقضايا اللوجستية، وبرامج المحتوى والمعروضات، بالإضافة إلى إجراءات الصحة والسلامة المتخذة حالياً في الموقع، وتلك المخطط لتطبيقها خلال انطلاق فعاليات الحدث.

وأكد المشاركون أنهم مستمرون في مراقبة وتقييم مستجدات الوضع الصحي، في إطار تطوير الإرشادات والإجراءات لدعم الجاهزية للحدث. واطلع أعضاء اللجنة على الإجراءات المتبعة لتنظيم الزيارات بشكل آمن وتفاعلي للعرض الأول لأجنحة إكسبو، والذي بدأ بافتتاح جناح الاستدامة أمام الزوار.

ووفقاً للبيان الصادر عن المكتب الدولي للمعارض، ستتاح أمام جميع الدول المشاركة، وشركاء الحدث، فرصة مشاركة التقدم المحرز في التحضير لإكسبو، خلال اجتماع المشاركين الدوليين المقبل، والمخطط له أن يعقد بشكل فعلي ومباشر، في مطلع شهر مايو المقبل.

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