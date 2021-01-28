«أبوظبي الأول» يجمع 260 مليون فرنك سويسري من سندات خضراء
قال بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، أمس، إنه جمع 260 مليون فرنك سويسري (292.1 مليون دولار) من سندات خضراء.
السندات البالغ أجلها 6 سنوات هي خامس الإصدارات الخضراء للبنك، لكنها الأولى بالفرنك السويسري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال البنك إنه جرى تسعيرها عند 0.068 %.
ويتنامى الإقبال على السندات الخضراء باعتبارها فئة من أدوات الدخل الثابت المستخدمة لتدبير السيولة لمشروعات ذات منافع بيئية مثل الطاقة المتجددة.
وقالت رولا القاضي رئيسة تمويل المجموعة في بيان: «بنك أبوظبي الأول ملتزم بالتمويل الأخضر والمستدام، وأصدرنا حتى الآن سندات خضراء بثلاث عملات مختلفة، وسنواصل الإصدار بهذه الصيغة كلما أتيحت الفرصة».
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