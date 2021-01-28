«أبوظبي الأول» يجمع 260 مليون فرنك سويسري من سندات خضراء

المصدر: دبي - رويترز

قال بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، أمس، إنه جمع 260 مليون فرنك سويسري (292.1 مليون دولار) من سندات خضراء.

السندات البالغ أجلها 6 سنوات هي خامس الإصدارات الخضراء للبنك، لكنها الأولى بالفرنك السويسري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال البنك إنه جرى تسعيرها عند 0.068 %.

ويتنامى الإقبال على السندات الخضراء باعتبارها فئة من أدوات الدخل الثابت المستخدمة لتدبير السيولة لمشروعات ذات منافع بيئية مثل الطاقة المتجددة.

وقالت رولا القاضي رئيسة تمويل المجموعة في بيان: «بنك أبوظبي الأول ملتزم بالتمويل الأخضر والمستدام، وأصدرنا حتى الآن سندات خضراء بثلاث عملات مختلفة، وسنواصل الإصدار بهذه الصيغة كلما أتيحت الفرصة».

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