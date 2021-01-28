فعاليات وأنشطة في احتفالات شتاء «06 مول»

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت مجموعة ألف، المطوّر لـ 06 مول، عن استمرار حزمة من الفعاليات والأنشطة الحيوية الجاذبة، أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، والتي تستهدف العائلات والأطفال من كل الفئات العمرية، وذلك تزامناً مع حملة أجمل شتاء في العالم، وعروض الشارقة للتسوق، التي تستمر حتى 12 فبراير المقبل.

تتضمن احتفالات شتاء 06 مول أنشطة متنوعة وفنوناً وحرفاً يدوية، ورسماً وتلويناً وعروض الفقاعات وغيرها العديد. كما تشهد مناطق الجلوس الخارجية أجمل الأجواء العائلية الممتعة، وأشهى الأطباق العالمية التابعة لأفضل المطاعم في الإمارة.

وقال عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف، نحن على موعد للاستمتاع بتشكيلة من الأنشطة والفعاليات، التي تناسب جميع الفئات العمرية في 06 مول، حيث إن احتفالات شتاء 06 مول مفتوحة لكل الزوّار والمتسوقين، من أجل الاستمتاع بهذه الأجواء الجميلة الجاذبة في ظل حملة أجمل شتاء في العالم، ولقضاء أوقات ممتعة مع عروض تسوّق تناسب جميع الأذواق والفئات تحت سقف واحد.

وبيّن أن زيارة 06 مول، الذي يعتبر أحد أهم عناوين التسوّق والترفيه بالشارقة بما يحتويه من مطاعم ومحال تسوق، ومرافق ترفيهية عالمية المستوى وأماكن مناسبة للقاءات العمل، وعلامات تجارية مميزة تستلهم الهوية المتطورة للشارقة، بالإضافة إلى باقة متنوعة من خيارات التسوّق، تسهم في إيجاد تجربة تسوّق متكاملة تلبي مختلف الأذواق، خصوصاً في ظل هذه الأجواء والعروض والفعاليات المتنوعة.

ولفت إلى أهمية وضرورة الالتزام بتوجيهات وتعليمات وإرشادات الدولة الهادفة إلى حماية وسلامة الجميع لمواجهة فيروس «كورونا»، من حيث تطبيق التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات والقفّازات من أجل السلامة العامة، فلا يوجد أغلى وأهم من صحة وسلامة كل فرد في المجتمع، ما يستوجب من الجميع التقيّد بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية، والالتزام بالتعليمات والإرشادات، وكل ما يضمن سلامة الأفراد، وتوفير أجواء تسوّق مريحة وآمنة.

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