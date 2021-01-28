مهرجان دبي للتسوق يقدم جوائز قيمة من الذهب للرابحين

المصدر: وام

يواصل مهرجان دبي للتسوق في دورته الـ 26 تقديم جوائز قيمة وفرص الفوز للزوار والمقيمين حيث شهد المهرجان فوز العديد من المتسوقين بجوائز من الذهب خلال سحوبات مجموعة دبي للذهب والمجوهرات وهي إحدى أشهر فعاليات المهرجان التي تقدم جوائز إجمالية قدرها 25 كيلوغراما من الذهب بمعدل 250 غراما لكل فائز أسبوعيا.

ويستمر السحب طيلة المهرجان- الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة - ليتيح للمتسوقين الذين ينفقون 500 درهم لشراء المجوهرات الذهبية في متاجر المجموعة الحصول على قسيمة واحدة للسحب.. بينما يحصل المتسوقون الذين يشترون الألماس أو اللؤلؤ أو الساعات بقيمة 500 درهم على قسيمتين للسحب.

وسيتقاسم أربعة فائزين كل يومين خلال مهرجان دبي للتسوق كيلوغراما واحدا من الذهب بالتساوي و12 فائزا سيتقاسمون 3 كيلو غرامات من الذهب كجزء من السحب على الجوائز الكبرى خلال اليوم الأخير من مهرجان دبي للتسوق بعد غد السبت الموافق في 30 يناير الجاري.

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