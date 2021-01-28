منع دخول المتعاملين دون فحص سلبي لكورونا لاقتصادية رأس الخيمة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت اقتصادية رأس الخيمة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه ابتداء من يوم الأحد 31 يناير 2021 سيتم منع أي متعامل من الدخول إلى مقر الدائرة دون إبراز نتيجة فحص سلبية لكورونا.

وقالت الدائرة، "ابتداء من يوم الأحد 31 يناير 2021 في ظل الوضع الراهن وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية المتخذة لمكافحة فيروس كورونا، يمنع لأي متعامل الدخول إلى مقر الدائرة دون إبراز نتيجة كورونا "سلبية" صادرة من أحد الجهات المعتمدة في الدولــة خلال (72 ساعة).

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