"أبوظبي للأوراق المالية" يصدر حزمة من الضوابط والإرشادات

المصدر: وام

أصدر سوق أبوظبي للأوراق المالية حزمة من الضوابط والارشادات والإجراءات الخاصة سواء المتعلقة بالشركات المدرجة أو شركات الوساطة العاملة وعمليات التداول في السوق بشكل عام.

وشملت الحزمة إرشادات الإفصاح للشركات المساهمة العامة والخاصة بالإضافة الى ضوابط تداول شركات الوساطة باسهمها و لحسابها الخاص بالإضافة الى الإجراءات التشغيلية لنموذج التسليم مقابل الدفع.

كما تضمنت ضوابط البيع على المكشوف المغطى لسوق أبوظبي للأوراق المالية وأخرى خاصة بضوابط سوق أبوظبي بشأن التداول بالهامش وقواعد المقاصة والايداع والتسجيل بالإضافة إلى الضوابط الخاصة بحساب التخصيص لسوق أبوظبي وصانع السوق و ضوابط سوق أبوظبي للأوراق المالية بشأن نقل الملكية خارج قاعة التداول لمعاملات التمويل في الأوراق المالية.

وعلاوة على ضوابط موفر السيولة فقد تم إصدار ضوابط التداول المباشر عبر السوق والإجراءات التشغيلية للبيع على المكشوف الفني وقواعد الوسطاء والتداول و إجراءات تداول شركات الوساطة الأجنبية وغيرها من الضوابط الأخرى.

يذكر أن سوق أبوظبي للأوراق المالية أعلن أمس عن خطته لمضاعفة قيمته السوقية خلال السنوات الثلاث المقبلة عقب تبنيه لاستراتيجية "ADX One" الجديدة الرامية إلى تعزيز سيولة السوق وتحسين كفاءتها بالنسبة للمستثمرين.

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