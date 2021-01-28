القرية العالمية تطلق مسابقة "رواد أعمال المستقبل" لطلاب الجامعات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن إطلاق مسابقة خاصة لطلاب الجامعات، لاستعراض قدراتهم وإمكاناتهم الابتكارية في مجال التجارة وريادة الأعمال، مع فرصة للفوز بجائزة نقدية قيمة.

وسيتمكن الطلاب الذين سيشاركون في مسابقة "روّاد أعمال المستقبل"، من تقديم أفكارهم الترفيهية والإبداعية والتجارية، وذلك في مهلة أقصاها 28 فبراير 2021. وسيحصل الطلاّب الفائزون، الذين سيقدمون أفضل الأفكار وأكثرها ابتكاراً، على جائزة نقدية قيمتها 5000 درهماً إماراتياً عن كل فئة، إضافة إلى فرصة تحويل الأفكارة الفائزة والأفكار المبدعة الأخرى إلى حقيقة خلال المواسم القادمة.

وتعتبر مسابقة روّاد أعمال المستقبل بمثابة فرصة مثالية وملهمة لتحفيز روح الإبداع والتعلّم لدى جيل الشباب عبر الدولة، وتشجيعهم على دفع حدود إبداعهم وصقل أفكارهم التجارية ووضعها موضع التنفيذ.

وتأتي هذه المبادرة لتعكس قيم القرية العالمية بالإلتزام والثقة في تقديم الأفضل، والتي تشمل البرامج التوعوية الإبداعية التي تطلقها على مدي مواسمها بالتعاون مع المؤسسات التعليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كجزء من إلتزامها تجاه المجتمع الإماراتي.

وتعليقاً على المسابقة، قالت خديجة خليفة، مدير إدارة أول للشؤون التجارية في القرية العالمية: "تفخر القرية العالمية بريادتها في تشجيع الطلاب على المشاركة في المشهد الإبداعي الترفيهي- الثقافي في الدولة. وتساهم منصات الابتكار المخصصة للأجيال الصاعدة، في التأسيس لقيم مجتمعية ذات تأثيرات إيجابية بعيدة المدى عبر كافة شرائح المجتمع الإماراتي، على نحو يتوافق مع رؤى قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها لناحية الاهتمام بجيل الشباب ودعمه وتمكينه استشرافاً لمستقبل أكثر تطوراً. وتعتبر الجهود المبذولة للنهوض بالتعليم عبر تشجيع الابتكار وإلهام القادة المستقبليين، من العوامل الرئيسية المساهمة في تعزيز التنمية المستدامة، جنباً إلى جنب مع الاهتمام بتطوير المشهد الاقتصادي والحرص على نموه واستدامته.

ونتطلع قدماً لاستكشاف الرؤى والأفكار والابتكارات التي تجسد مدى الإمكانات والقدرات التي تتمتع بها عقول الشباب الإماراتي، بالإضافة إلى الروح الإبداعية الملهمة التي تمهد الطريق لمستقبل ريادي. ويسعدنا المساهمة في تعزيز المشهد الإبداعي في دبي عبر إطلاق هذه المسابقة المخصصة لطلاب الجامعات، حيث ستوفر لنا الفرصة للتواصل مع المواهب الشابة من جميع أنحاء الدولة، وإلهام الشباب للمساهمة في توفير تجارب ثقافية وترفيهية استثنائية لمجتمعهم، عبر تسليط الضوء على قدراتهم وتمكينهم من تحقيق إمكاناتهم".

وتعتبر هذه المسابقة، الأولى من نوعها التي تطلقها القرية العالمية والمخصصة لإلهام طلاب الجامعات عبر جميع إمارات الدولة، حيث ستقوم لجنة التحكيم بعد إنتهاء مهلة المشاركة، باختيار أفضل الأفكار الفائزة والإعلان عنهم.

وتتنوع فئات المسابقة، حيث تشمل مفاهيم البيع بالتجزئة ما عدا قطاع الأطعمة والمشروبات، بالإضافة إلى مقترحات مبتكرة في مجال الترفيه.

يُشار إلى أن القرية العالمية تستمر بالاحتفال بيوبيلها الفضي، وذلك حتى تاريخ 18 أبريل 2021، عبر باقة متنوعة من البرامج والعروض الثقافية والترفيهية التي تتناسب مع أذواق جميع ضيوفها من مختلف الأعمار والثقافات.

وتتميز الوجهة العائلية التي تستقبل ضيوفها في الهواء الطلق، بمجموعة متنوعة من وجهات تناول الطعام والتسوق واللعب والتسلية والترفيه من جميع أنحاء العالم.

وتعتبر القرية العالمية من أهم وجهات الجذب السياحي للضيوف من داخل الدولة وخارجها، بفضل التدابير الاحترازية من المستوى العالمي التي يتم اتباعها خلال الموسم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز