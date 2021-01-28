7 مليارات أرباح الإمارات دبي الوطني وتوصية بتوزيع 40 % نقداً

المصدر: دبي - البيان

حقق بنك الإمارات دبي الوطني 7 مليارات درهم أرباحاً في 2020 رغم البيئة التشغيلية المليئة بالتحديات. وأتاحت النتائج لمجلس الإدارة التوصية بتوزيع أرباح بواقع 40 فلساً للسهم الواحد (40%).

وعبر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة عن فخره بالدور الذي لعبه البنك "في دعم العملاء والاقتصاد من خلال تقديم المساعدة المالية، وسوف نواصل دعم اقتصاد دولتنا التي تحتفل بيوبيلها الذهبي في عام 2021، ونتطلع إلى مواصلة مسيرة تطور وازدهار الدولة على مدى الخمسين عاماً القادمة".

وأكد تحليل لوكالة «بلومبيرغ» للأنباء أن أداء بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول وهما أكبر بنكين وطنيين من حيث حجم الأصول (1.62 تريليون درهم للبنكين) فاق التوقعات، حيث كان تأثر أعمال البنكين في 2020 بالتداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي «كوفيد - 19» أقل كثيراً مما كان متوقعاً.

وقالت «بلومبيرغ» في تعليق على النتائج المالية لبنك الإمارات دبي الوطني عن 2020 التي أعلنها أمس، ونتائج بنك أبوظبي الأول التي أعلنها أول من أمس محققاً أرباحاً بلغت 10.6 مليارات درهم، إن مستويات التراجع في الأرباح لكلا البنكين كانت أقل كثيراً مما توقعه المحللون.

وأوضح التحليل أن كلا البنكين نجحا في الاحتفاظ بحجم توزيعات أرباح 2019 نفسها على المساهمين في 2020، بواقع 40 فلساً للسهم من بنك الإمارات دبي الوطني و74 فلساً للسهم من بنك أبوظبي الأول من دون تغيير أو إنقاص، على الرغم من الارتفاع في قيمة خسائر الإهلاك، لأن المخصصات التي جنبها كلا البنكين لحماية المودعين من الصدمات المالية المفاجئة ما زالت قوية.

7 مليارات درهم أرباح بنك الإمارات دبي الوطني

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