دبي تدشّن العمل رسمياً بمدينة التجارة

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت دبي غلوبال كونيكت (مدينة التجارة) أول سوق في العالم للبيع بالجملة، عن افتتاح مركز الزوار، أول مبنى يُفتتح رسمياً ضمن المشروع الضخم، حيث أصبح جاهزاً لاستقبال التجار من حول العالم في المركز من أمس.

وكانت قد أُطلقت دبي غلوبال كونيكت، إحدى مبادرات مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، كسوق موحد لتجارة الجملة في دبي الجنوب. وقال معالي محمد الشيباني، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية: «قامت المؤسسة بإطلاق مبادرة غلوبال كونيكت لتستكمل مسيرتها في التجارة التاريخية».

ويمتد المركز على 4000 متر مربع ويعرض بيئة السوق المتكاملة من خدمات ومنتجات تحفز على نمو أعمال التجار.

ومن المتوقع إنجاز العمل في باقي أجزاء السوق على عدة مراحل، وتشمل المرحلة الأولى منشآت تجارية على مساحة 400 ألف متر مربع.

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