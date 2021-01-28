«المركزي» يبدأ تنفيذ دمج هيئة التأمين

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلن المصرف المركزي البدء باتخاذ العديد من الإجراءات التنفيذية التي تستهدف استكمال توليه مسؤولية الإشراف والتنظيم على قطاع التأمين تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي 25 لسنة 2020 الذي تقرر بموجبه دمج هيئة التأمين في المصرف.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة المصرف، أن القيادة الرشيدة حريصة على اتخاذ القرارات المناسبة لتطوير أداء ومؤشرات المؤسسات الاتحادية وتوحيد الجهود لتحقيق النتائج المرجوة بنظرة استشرافية ثاقبة، مشيراً إلى أن الإجراء جزء من مبادرة دخول قائمة أفضل 10 مصارف عالمياً.

المصرف المركزي يبدأ باتخاذ الإجراءات التنفيذية لاستكمال دمج هيئة التأمين

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